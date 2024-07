Pikantne nagranie z ukochaną polskiego piłkarza w sieci. Miliony zobaczyły ją w negliżu. Na wideo widać aż za dużo!

Michał Probierz zwrócił się do prezesa PZPN. Przekaz był więcej niż jasny. Tak selekcjoner zareagował na zachowanie Cezarego Kuleszy

Klub gigant poluje na Wojciecha Szczęsnego! Niespodziewany zwrot akcji w sprawie polskiego bramkarza. Nie do wiary

nie do wiary

Ryszard Komornicki do bólu szczery w ocenie EURO w wykonaniu Biało-Czerwonych. I jeszcze „ekspertom” się dostało! [ROZMOWA SE]

Michał Probierz szczerze do bólu o grze reprezentacji Polski na Euro! Wypalił z grubej rury, dosadna opinia trenera

Marcin Bułka jako jeden z nielicznych polskich piłkarzy miał okazję w młodym wieku przebywać w wielkich klubach. Jego CV robi już spore wrażenie, a co najważniejsze, talent i umiejętności zaczął potwierdzać na boisku. 24-letni bramkarz był już piłkarzem Chelsea, czy Paris Saint-Germain, a ostatnie lata spędził w OGC Nice. I to właśnie w klubie z południa Francji zaczął udowadniać swoją wartość. Zwłaszcza ostatni sezon był dla Bułki bardzo udany, bo został nawet nominowany do nagrody najlepszego bramkarza ligi francuskiej. I choć statuetki nie dostał, jego wartość i tak poszybowała w górę.

Marcin Bułka dziewczyna. Piękna Ecram Sallam chwali się ciałem

Po bardzo udanym sezonie 24-latek został powołany przez Michała Probierza na Euro 2024. Przez cały ten czas Bułka mógł liczyć na ogromne wsparcie swojej ukochanej. Zawodnik od kilku miesięcy spotyka się z piękną modelką, Ecram Sallam. Ukochana reprezentanta Polski publikuje wiele zachwycających fotografii i nierzadko chwali się na nich swoim ciałem. Ale prawdziwym hitem stało się jedno z ostatnich nagrań.

Jak można wywnioskować z najnowszych postów Sallam, przebywała we Włoszech, a konkretnie na Sycylii. I właśnie stamtąd opublikowała wideo, na którym zaprezentowała się w bikini i obmywała się morską wodą. Rolka została wyświetlona już ponad milion razy, a w komentarzach nie brakowało zachwytów nad figurą partnerki Marcina Bułki.