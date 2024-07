Robert Lewandowski na urlopie, a ciało gotowe do sezonu. Imponujące zdjęcie

Wydawać by się mogło, że Lewy odpoczywa i ładuje baterie przed startem przygotowań Barcelony do nowego sezonu LaLiga, ale okazuje się, że... on już bardzo mocno pracuje. Na razie bez piłki, ale nad swoim ciałem.

Gdy kapitan reprezentacji Polski chwali się swoją sylwetką w internecie, to zawsze jest ten sam podziw: ile Lewandowski wkłada pracy w to, by być na najwyższym poziomie. Jest lato 2024 i nic się nie zmienia. Gwiazdor Barcelony w imponującym stylu szykuje się na trzeci sezon w barwach Blaugrany. W mediach społecznościowych zamieścił zdjęcie z podpisem: "Utrzymanie formy i nadążanie za rutyną treningową to podstawa".

Do inauguracji kolejnego sezonu hiszpańskiej ekstraklasy zostało jeszcze sporo czasu. Pierwszy weekend z LaLiga ma rozpocząć się 16 sierpnia. Polak w poprzednim sezonie strzelił 19 goli w 35 meczach LaLiga, cztery gole dołożył w pięciu meczach pucharów krajowych, trzy bramki zdobył również w Lidze Mistrzów.