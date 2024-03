Żona Krychowiaka pozbyła się ubrań odsłaniając gigantyczną metamorfozę. Celia Krychowiak już tak nie wygląda. Niebywałe, co się z nią stało

Celia Krychowiak należała do najpopularniejszych WAG's reprezentacji Polski. Przy okazji wielu meczów biało-czerwonych przypominano sylwetkę żony Grzegorza Krychowiaka, która wielu zachwycała urodą. Francuska modelka z polskim zawodnikiem związana jest od wielu lat i dzielą wiele wspólnych pasji. Nie tylko do mody, ale również podróży, bo razem zwiedzili wiele najdalszych zakątków świata. Od dłuższego czasu Celia Krychowiak chwaliła się swoją metamorfozą, nad jaką bardzo ciężko pracowała na siłowni.

Ukochana byłego reprezentanta Polski w pewnym momencie zdecydowała, że chce mieć bardzo sportową sylwetkę i dobrze podkreślone mięśnie. Zwłaszcza brzucha. Jak wiadomo, wymaga to wiele poświęceń i litrów potu wylanych przy ćwiczeniach. Efekty są jednak zdumiewające, bo już jakiś czas temu widać było, że tzw. "sześciopak" u Celii Krychowiak jest doskonale zauważalny.

Wielka przemiana Celii Krychowiak. Żona polskiego piłkarza zachwyca

Potwierdza się to również na zdjęciach, które niedawno na Instastories opublikowała modelka. Doskonale widać, że znakomicie wyrzeźbiła swoje ciało. W skąpym bikini prezentuje ramiona, brzuch, uda oraz pośladki, które przy napięciu mięśni robią piorunujące wrażenie. Z podpisu "keep going", co z angielskiego znaczy "kontynuację" można wywnioskować, że Celia Krychowiak nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.