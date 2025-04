A to ci widz!

To dlatego Szczęsny jest taki dobry! Hiszpanie ujawniają sekret sukcesu polskiego bramkarza

Mamy już drugą połowę kwietnia, a FC Barcelona wciąż liczy się w grze o trofea na wszystkich frontach. We wtorek zapewniła sobie awans do półfinału Ligi Mistrzów UEFA przy sporym udziale Wojciecha Szczęsnego, mimo że po wygranej 4:0 w pierwszym meczu z Borussią Dortmund wydawało się to jedynie formalnością. W rewanżu niemiecka drużyna pokazała jednak charakter i umiejętności i napędziła sporo strachu przygaszonej Barcelonie. Ta po raz pierwszy przegrała ze Szczęsnym w składzie (3:1), po 22 wcześniejszych meczach bez porażki. Nie ma jednak czasu na rozpamiętywanie spotkania z Borussią, bo już w sobotę Barca zagra ważny ligowy mecz z Celtą Vigo.

Nagle gruchnęły niepokojące wieści o Wojciechu Szczęsnym! W Barcelonie biją na alarm

Piłkarze FC Barcelony pamiętali o urodzinach Szczęsnego

Dzień po urodzinach Szczęsny najprawdopodobniej będzie mógł sprawić sobie prezent. Wskazują na to nagrania z piątkowego treningu Barcelony, w którym uczestniczył. To dobra wiadomość wobec niepokojących informacji o urazie dłoni, jakiego miał się nabawić podczas rozgrzewki przed meczem z Borussią. Kilkadziesiąt godzin później trenował jednak z drużyną, która w swoim stylu uczciła jego 35. urodziny.

Koledzy Szczęsnego utworzyli szpaler dla solenizanta. Ten miał przez niego przejść, a cały szkopuł polega na tym, że w tym czasie wszyscy uderzają go w okolicach karku! Polski bramkarz godnie przyjął jednak tę piłkarską tradycję, o czym świadczy nagranie opublikowane przez hiszpańskiego dziennikarza, Victora Navarro z COPE.

Widać na nim, że 35-latek spokojnie przechodzi przez szpaler i z uśmiechem przyjmuje "prezent". Na koniec zbił piątkę z jednym z członków sztabu szkoleniowego, a także Markiem-Andre ter Stegenem, który zdecydował się jeszcze na serdeczny uścisk! Wszystko z dala od Inakiego Peni, który kompletnie niewzruszony szedł kilka metrów od swoich dwóch rywali do gry. Wygląda na to, że Hiszpan, który na początku pobytu Szczęsnego w Barcelonie wygrywał z nim rywalizację, pogodził się ze swoją obecną pozycją i głową jest już w innym miejscu.

🎂Pasillo de collejas a Szczesny que hoy cumple 35 años ¡Felicidades! pic.twitter.com/v2Ym3yvjao— Víctor Navarro (@victor_nahe) April 18, 2025

Kiedy kolejny mecz Barcelony? Z kim gra?

Od stycznia Szczęsny jest niekwestionowanym podstawowym bramkarzem Barcelony i nie powinno się to zmienić w najbliższym meczu z Celtą Vigo. Powrót ter Stegena jest coraz bliżej, ale skoro domniemany uraz Polaka nie wykluczył go z treningu w dniu urodzin, nie powinien przeszkodzić też w kolejnym występie. A Barca jest na dobrej drodze po mistrzostwo. Przed 32. kolejką prowadzi w La Liga z 4 punktami przewagi nad Realem Madryt i w sobotę postara się wykonać kolejny krok w kierunku trofeum. Początek meczu FC Barcelona - Celta Vigo o godzinie 16:15.