PRIME MMA 12 nie w Toruniu. Znamy nową lokalizację gali. Oficjalnie

Zimmerman założył się z Wrzoskiem, że wygra ze Szpilką szybciej niż on! "Zrobię to w 10 sekund"

- W związku z niewypełnieniem przez Organizatora warunków umowy zawartej pomiędzy Toruńską Infrastrukturą Sportową Sp. z o.o. a PRIME MMA Sp. z o.o., w ramach której miała być przeprowadzona gala PRIME SHOW MMA 12 w dniu 17 maja 2025 r., Zarząd Spółki postanowił odstąpić od ww. umowy - poinformowała Toruńska Infrastruktura Sportowa w środę, 16 kwietnia. Niespodziewane problemy federacji PRIME MMA na miesiąc przed 12. galą udało się jednak szybko rozwiązać. Już dwa dni później freak-fightowa organizacja ogłosiła nową lokalizację PRIME 12.

Toruń blokuje galę PRIME MMA 12! Umowa zerwana. Federacja Don Kasjo w tarapatach

Gdzie PRIME MMA 12? Znamy nową lokalizację

"Z przyczyn niezależnych od nas gala zostaje przeniesiona do Radomia – konkretnie do Radomskiego Centrum Sportu! To właśnie tam stworzymy razem historię i przypomnimy, co znaczy hasło: MAKE DYMY GREAT AGAIN! Data bez zmian – 17 MAJA, godzina 19:30 – i możecie być pewni, że zrobimy wszystko, by to był wieczór, którego nie zapomnicie!" - ogłosiło oficjalnie PRIME w mediach społecznościowych w piątek, 18 kwietnia.

Ruszyła też sprzedaż biletów na galę w Radomiu. Co z tymi, którzy mieli już wejściówki w Toruniu? "Zwroty realizowane są przez platformę Eventim. W razie pytań możecie skontaktować się bezpośrednio z ich biurem obsługi klienta" - poinformowała federacja.

QUIZ: Czy rozpoznasz wszystkie gwiazdy freak-fightów bez twarzy? FAME MMA, HIGH League, PRIME, CLOUT Pytanie 1 z 15 Kim jest ten zawodnik? Dawid Załęcki Denis Załęcki Denis Labryga Następne pytanie

Kto walczy na PRIME 12? Karta walk

Dla federacji PRIME nie będzie to zresztą pierwsza wizyta w Radomiu. W październiku 2022 r. odbyła się tam gala PRIME MMA 3, a teraz po 2,5 roku dojdzie do niespodziewanego powrotu. Nie jest to też pierwszy przypadek nagłej zmiany lokalizacji przed galą. W kwietniu zeszłego roku PRIME 8 pierwotnie miało odbyć się w Gorzowie Wielkopolskim, ale kilka tygodni przed wydarzeniem zmieniono lokalizację na warszawskie studio Polsatu.

Dla fanów freak-fightów najważniejsza informacja jest taka, że zgodnie z planem 17 maja będą mogli obejrzeć walki ulubieńców. Za nami pierwsza oficjalna konferencja przed PRIME 12, na której poznaliśmy większość zestawień na tę galę. Aktualna karta walk wygląda następująco:

Walka wieczoru:

Jacek Murański vs. Natan Marcoń

Karta główna:

Kamil "Taazy" Mataczyński vs. ???

Adrian Cios vs. Paweł "Prezes" Jóźwiak

Jarosław "Ninja" Sobonkiewicz vs. Adam Soroko

Jakub "Ajemge1" Wtykło vs. Dorian "Ali5cali" Jach-Bluma

Robert Karaś vs. Kamil "DJ TAITO" Staniszewski

Marianna Schreiber vs. Paulina i Karolina Porzucek (zmiana co rundę)

Nikola "Bugałka" Bugała vs. Andżelika "Andzia" Gawron

Grzegorz "Hellboy" Głuszcz vs. Łukasz "Lukas" Bielon vs. Mateusz "Owca" Horodecki