Córka legendarnego piłkarza ma ciało bogini. Jej uroda zwala z nóg. Związała się z amerykańską gwiazdą

Pavel Nedved to prawdziwa legenda czeskiej piłki i ikona Serie A. Największe sukcesy odnosił w Lazio i Juventusie, a w 2003 r. jako zawodnik drugiego z tych klubów otrzymał nawet Złotą Piłkę. Na Euro 1996 był częścią reprezentacji Czech, która sięgnęła po wicemistrzostwo Europy. Grał też na Euro 2000 i 2004 oraz na mistrzostwach świata 2006. Do dziś uchodzi za jednego z najlepszych czeskich piłkarzy w historii, choć Włochy były dla niego równie ważnym krajem. To tam osiedlił się po zakończeniu kariery i z żoną Ivaną wychował córkę... Ivanę. Ta wyrosła na piękną i dojrzałą kobietę, która w pełni korzysta z życia.

Córka Pavla Nedveda zniewala urodą. Ciało bogini!

Ivana Nedved ma 27 lat i cieszy się sporą popularnością w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 80 tysięcy użytkowników! Część z nich to fani jej ojca, część to znajomi i inni internauci zachwyceni jej profilem, ale są też kibice jej ukochanego - Sebastiana Kordy. Na profilu Ivany nie brakuje zdjęć i nagrań z Melbourne, Miami, Monte Carlo czy Paryża. Są to lokalizacje powiązane z turniejami ATP, w których regularnie gra jej partner.

Korda to obecnie 26. tenisista świata. Jest młodszy o trzy lata od ukochanej, ale spotyka się z nią już od jakiegoś czasu. Co ciekawe, na profilu Nedved nie znajdziemy wielu zdjęć z tenisistą, choć bez wątpienia znaczna część jest właśnie jego autorstwa. Piękna córka legendarnego piłkarza częściej prezentuje swoje wdzięki. Więcej gorących zdjęć Ivany Nedved znajdziesz w powyższej galerii.