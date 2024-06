Gwiazdor Barcelony przeżył wielką traumę. Zmarła jego zaledwie 17-letnia siostra

Ludziom, którzy interesują się piłką ręczną, nie trzeba mówić kim jest dziś Dika Mem. Francuski rozgrywający zaliczany jest do grona najlepszych szczypiornistów na świecie, a wielu ekspertów sądzi, że jest na samym szczycie. Od kilku lat prowadzi do wielkich sukcesów zarówno swoją reprezentację narodową, jak i klub - FC Barcelona. W niedzielę Mem odniósł kolejny - wraz z "Dumą Katalonii" wygrał znowu Ligę Mistrzów na turnieju Final Four w niemieckiej Kolonii. Jak się okazało, zrobił to po przejściu prawdziwej prywatnej traumy. Zaledwie kilka tygodni temu Dika Mem stracił bowiem nastoletnią siostrę.

Traumatyczne przejścia gwiazdora FC Barcelona

Ogromne tragedie nie omijają ludzi z czołówek gazet czy internetowych portali. Siostra Diki Mema od dłuższego czasu ciężko chorowała. Szczypiornista i inni bliscy robili wszystko, by pomóc nastolatce. Niestety, najważniejsza walka w życiu Olivii została przegrana. Odeszła zdecydowanie za wcześnie - zaledwie jako 17-latka. Mem z pewnością walczył z własną psychiką, gdy przyszło mu znowu podjąć rękawicę fizyczną na parkiecie. Trudno bowiem zapomnieć o takim dramacie, nawet jeśli do wykonania jest poważne zadanie. O tym wszystkim przypomniał ekspert i były szczypiornista - Michał Świrkula.

Mem przyznaje, że w drugiej połowie meczu poczuł zmęczenie, nie miał energii. Ostatnie dni są trudne dla 🇫🇷. Przed tygodniem-po ciężkiej chorobie-zmarła jego 17-letnia siostra,Olivia. Miał być zmotywowany na 200%,ale myślę że nawet to nie wystarczy,by wyprzedzić @syprzak_kamil https://t.co/pnHbcfcXU4— Michał Świrkula (@swirkula12) June 9, 2024

Mem wygrał Ligę Mistrzów, ale przegrał z Syprzakiem

Sam zainteresowany narzekał po sobotnim półfinale na zmęczenie. W niedzielę jego FC Barcelona wygrała decydujące spotkanie z duńskim Aalborgiem 31:30, a sam Francuz 7 razy trafił do siatki rywali. Drużynowo odniósł więc wielki sukces, który prywatnie zapewne zadedykował wspomnianej zmarłej siostrze. Indywidualnie jednak nie dał rady wyprzedzić Kamila Syprzaka w klasyfikacji strzelców. "Sypa", obrotowy reprezentacji Polski i francuskiego PSG, zdobył w sezonie 2023/24 Ligi Mistrzów aż 112 goli i został najwyżej sklasyfikowanym pod tym względem zawodnikiem kampanii.