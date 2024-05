Bogdana Wentę spotkał straszliwy hejt od rodaków. Po bolesnym upadku ma całkiem nowy plan

Ludzie z Kielc pojechali do Niemiec. Obrazki z centrum miasta szokują, co oni tam narobili

Bogdan Wenta był zdecydowanie doskonałym trenerem i motywatorem. To właśnie on zbudował drużynę, która regularnie zdobywała medale dla naszego kraju na najważniejszych imprezach w szczypiorniaku. Świetnie radził sobie również w klubowych rozgrywkach. Wenta jako pierwszy szkoleniowiec w historii wprowadził polski zespół do Final Four Ligi Mistrzów, zajmując z ekipą z Kielc trzecie miejsce w prestiżowych rozgrywkach.

Po latach spędzonych na parkiecie i przy linii postanowił spróbować czegoś zupełnie nowego. Bogdan Wenta zaangażował się w politykę. Najpierw został europosłem. Jego działalność w Brukseli oceniano raczej pozytywnie i niewykluczone, że zostałby ponownie wybrany na to ważne stanowisko. Postanowił jednak wejść w samorząd. Wygrał wybory na prezydenta Kielc poprzedniej kadencji i można było się spodziewać, że wraz z doradcami wprowadzi miasto na nowe tory.

Wielka krytyka Bogdana Wenty

Szybko okazało się jednak, że urząd prezydenta miasta nie jest bułką z masłem. Wenta krytykowany był ze wszystkich stron. Zarówno kluby sportowe, jak i społeczeństwo wytykało mu zastój, a wręcz regres wojewódzkiego miasta. Im bliżej było do wyborów na kolejną kadencję, tym mocniej wybrzmiewały negatywne dla byłego selekcjonera głosy. Wreszcie ogłosił swoją decyzję - nie zamierzał nawet wystartować w kolejnych wyborach i urząd oddał bez walki.

Teraz okazuje się, że ma na siebie kolejny plan. Wygląda na to, że na nowo chce zaangażować się w piłkę ręczną. Sławomir Szmal, który chce zostać prezesem Związku Piłki Ręcznej w Polsce, widzi byłego trenera na stanowisku w zarządzie związku. W nowym rozdaniu Wenta miałby reprezentować federację na arenie międzynarodowej.

Szmal komplementuje Wentę

W swojej wypowiedzi dla TVP Sport Sławomir Szmal zupełnie nie komentował ostatnich politycznych lat Wenty. Skupił się na jego możliwym udziale we wzmacnianiu pozycji polskiego szczypiorniaka. - Bogdan jest rozpoznawalną osobą, nie tylko w świecie piłki ręcznej. Moim zdaniem świetnie by się sprawdził na międzynarodowej arenie. Chciałbym, żeby reprezentował polski związek w EHF i IHF, żebyśmy mieli tam swój głos - wyjaśnił "Kasa", który w przeszłości bronił bramki drużyny prowadzonej przez Wentę.