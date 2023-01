Kibice reprezentacji Polski odetchnęli z ulgą. Nie potwierdziły się najgorsze obawy, jest oficjalny komunikat

Siedem goli Szymona Sićki nie starczyło, by zdobyć choćby punkt z mistrzami olimpijskimi. „Długo w nocy nie zasnę...”

Co za piękność!

W środowy wieczór rozpoczęły się mistrzostwa świata w piłce ręcznej. Pierwszym spotkaniem na turnieju rozgrywanym w Polsce i Szwecji było starcie biało-czerwonych z Francuzami. Faworytami rywalizacji byli rzecz jasna mistrzowie olimpijscy, ale sam mecz był niebywale wyrównane. Niemal do końcowych minut ważyły się jego losy. Ostatecznie to Trójkolorowi dopisali do swojego konta komplet punktów, ale Polacy pokazali się z bardzo dobrej strony.

Ważny komunikat z kadry ręcznych. Lider nie ma złamań

Teraz przed nimi arcyważne spotkanie ze Słowenią. Jeśli uda się wygrać z tą ekipą, marzenia o ćwierćfinale mistrzostw wciąż będą realne. Dlatego pełna gotowość zawodników jest bardzo ważna. A obrazki z końcówki meczu z Francją mogły nieco przestraszyć polskich fanów. Pod koniec rywalizacji plac gry opuścił Michał Olejniczak i opatrywana była jego lewa ręka.

Rozgrywający nie wrócił już na parkiet i można było zastanawiać się, czy nie doznał poważniejszej kontuzji. Na szczęście najgorszy scenariusz został wykluczony. - Raport medyczny: Wczoraj późnym wieczorem Michał Olejniczak przeszedł badania RTG, które wykluczyły wszelkie złamania - napisano w oficjalnym komunikacie z kadry. Na razie nie wiadomo jednak, co konkretnie dolega rozgrywającemu i czy będzie do dyspozycji selekcjonera na sobotnią rywalizację.

Raport medyczny: Wczoraj późnym wieczorem Michał Olejniczak przeszedł badania RTG, które wykluczyły wszelkie złamania.fot. Paweł Bejnarowicz@handball2023 pic.twitter.com/fQXjpCIbi4— Handball Polska (@handballpolska) January 12, 2023