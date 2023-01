Polska seksbomba otworzyła mistrzostwa świata w piłkę ręczną! Gorące zdjęcia Alicji Szemplińskiej.

Piłka ręczna zaczęła rozgrzewać wszystkich kibiców w Polsce. W meczu otwarcia mundialu Polacy zmierzyli się z Francuzami, a występ na ceremonii otwarcia w katowickim Spodku zaliczyła prawdziwa polska piękność - Alicja Szemplińska, której piosenka "Stick Together" jest oficjalną piosenką mundialu. Jej uroda powala, zdjęcia gwiazdy wprost trzeba zobaczyć!

Polska seksbomba otworzyła mundial piłkarzy ręcznych. Kim jest Alicja Szemplińska?

Alicja Szemplińska bez wątpienia jest jedną z najlepiej zapowiadających się piosenkarek młodego pokolenia. O piosenkarce po raz pierwszy głośno zrobiło się, gdy w 2019 roku wzięła udział w programie Voice Of Poland. Po występie w show telewizji TVP, w którym ostatecznie zajęła pierwsze miejsce. Po wielkim sukcesie w programie, gwiazda została nominowana do występu na Eurowizji, która się jednak nie odbyła przez pandemię koronawirusa. Jej kariera zaczęła jednak przyśpieszać, a ona sama stworzyła piosenkę "Stick Together", która stała się oficjalną piosenką mundialu piłkarzy ręcznych. Oprócz wielkich umiejętności wokalnych, piosenkarka wyróżnia się zjawiskową urodą. Jej zdjęcia trzeba zobaczyć. Aby zobaczyć gorące fotografie Alicji Szemplińskiej, przejdź do galerii.