Polscy szczypiorniści z porażką po pierwszym spotkaniu mistrzostw świata. Patryk Rombel wypowiedział się na gorąco o swoich podopiecznych

Mistrzostwa świata, których gospodarzem jest Polska oraz Szwecja zostały oficjalnie rozpoczęte. W pierwszym spotkaniu naprzeciwko siebie stanęli piłkarze ręczni reprezentacji Polski oraz Francji. Jeszcze przed spotkaniem wiadomo było, że faworytami tego spotkania są "Trójkolorowi", czyli aktualni mistrzowie olimpijscy, jednak od samego początku widać było wiele zaangażowania ze strony "Biało-Czerwonych". Podopieczni Patryka Rombla nie odstawali poziomem od drużyny z Nikolą Karabaticiem na czele. Pojedynek toczył się punkt za punkt, dopiero od stanu 8:8 to podopieczni Guillaume Gille zdobyli czteropunktową przewagę, którą odrobili Polacy przed końcem pierwszej połowy. W drugiej części spotkania "Biało-Czerwoni" mieli szansę na przejęcie inicjatywy, niestety w końcowym rozrachunku to faworyci cieszyli się ze zwycięstwa 26:24.

Patryk Rombel na gorąco po porażce z Francją! Trener reprezentacji Polski wypowiedział się szczerze o postawie swoich podopiecznych

Po zakończonym spotkaniu głos na temat meczu wypowiedział się Patryk Rombel - trener reprezentacji Polski. - Cały mecz wyglądał dobrze w naszym wykonaniu. Wiadomo w pierwszej połowie mieliśmy ogromne problemy z powrotem do obrony, na to byliśmy przygotowani, nie do końca wychodziły nam te narzędzia. To był nasz główny problem, w drugiej połowie poprawiliśmy to, straciliśmy tylko trzy bramki z kontrataku, trochę większe problemy mieliśmy z grą z obrotowym. Kluczowym momentem w tym meczu były straty i nasze błędy w grze w przewadze. Jednak zagraliśmy na naprawdę wysokim poziomie i jestem dumny z naszej postawy i wiem, że w kolejnych meczach będziemy wyglądali jeszcze lepiej - przekazał Rombel

- Ten mecz traktowaliśmy, jako spotkanie ogromnej szansy. Tu nie mieliśmy nic do stracenia, wychodziliśmy na mistrzów olimpijskich, każdy oglądający kibic tę dyscyplinę wiedział, że faworyt jest jeden i to Francja musiała ten mecz wygrać. Natomiast my pokazaliśmy, że pomimo tego wyszliśmy z chęcią zwycięstwa, walczyliśmy i wypełniliśmy swój plan, jednak grając z mistrzem olimpijskim należy go wypełnić w 100% lub 99,5% - podsumował trener reprezentacji Polski.

