Kielce - Magdeburg TV NA ŻYWO. Kielce - Magdeburg GDZIE OGLĄDAĆ TRANSMISJA? Kielce - Magdeburg ONLINE LIVE. Kielce - Magdeburg NIEDZIELA NA KTÓRYM KANALE?

Kielce - Magdeburg TV NA KTÓRYM KANALE? Kielce - Magdeburg TRANSMISJA NA ŻYWO

Jeśli ktoś po raz pierwszy zdecydował się oglądać wczoraj poczynania piłkarzy ręcznych z Kielc, mógł przeżyć prawdziwy rollercoaster. Mecz z Paris Saint-Germain trzymał w napięciu do ostatnich sekund choć Barlinek Industria Kielce mógł rozstrzygnąć losy półfinału wcześniej. Obie drużyny miały jednak swoje przestoje w ofensywie i długimi minutami nie oglądaliśmy żadnych bramek. Na szczęście dla mistrzów Polski w świetnej dyspozycji był Andreas Wolff, który obronił dwa rzuty w ostatnich sekundach rywalizacji i dał finał Barlinkowi Industrii. Tym samym kielczanie po raz drugi z rzędu zagrają w najważniejszym meczu Ligi Mistrzów i staną przed szansą na drugie zwycięstwo w historii w tych rozgrywkach. Zadanie nie będzie jednak proste. Na przeciw stanie Magdeburg, który będzie napędzony pokonaniem wielkiej Barcelony.

Kielce - Magdeburg ONLINE w INTERNECIE. Piłka ręczna DZISIAJ Kielce - Magdeburg GDZIE OGLĄDAĆ w TV?

Niemiecka ekipa nie była faworytem starcia z Dumą Katalonii. Co więcej, na początku drugiej połowy przegrywała kilkoma golami i wydawało się, że Barcelona pewnie zmierza po kolejny finał Ligi Mistrzów. Ale Magdeburg nie złożył broni i walczył do końca. Najpierw udało się im doprowadzić do dogrywki, a następnie rzutów karnych. W tych Barcelona była niebywale nieskuteczna i przestrzeliła cztery "siódemki". Tym samym to właśnie Magdeburg stanie przed szansą na wywalczenie pucharu.

Mecz Barlinek Industria Kielce - Magdeburg odbędzie się w niedzielę 18 czerwca. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanale Eurosport 1. Stream online będzie można zobaczyć w płatnej aplikacji Player.pl. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 18:00. Relacja z meczy Barlinek Industria Kielce - Magdeburg w Internecie na portalu sport.se.pl. Zapraszamy!