Kielce - PSG TV NA ŻYWO TRANSMISJA. Barlinek Industria Kielce - PSG GDZIE OGLĄDAĆ? Kielce - PSG STREAM ONLINE LIVE. Kielce - PSG NA KTÓRYM KANALE?

Zaraz po przegranym zeszłorocznym finale, w którym Barlinek Industria w rzutach karnych okazała się gorsza od wielkiej FC Barcelona, zawodnicy mistrzów Polski zapowiadali, że za dwanaście miesięcy będą chcieli wrócić do Kolonii i ponownie powalczyć o zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Pierwszy krok udało się wykonać. Kielczanie zameldowali się w Final Four tych rozgrywek. Przed sobą mają jeszcze jednak dwa kroki do wykonania, aby powtórzyć sukces z 2016 roku, kiedy to ekipa z województwa świętokrzyskiego sięgnęła po najważniejsze trofeum w klubowym szczypiorniaku. Kolejną przeszkodą Barlinek Industrii Kielce będzie francuskie PSG. Zespół ze stolicy Francji jak co roku jest jednym z faworytów do zwycięstwa w Lidze Mistrzów, a pierwsze skrzypce w ekipie paryżan gra Kamil Syprzak.

- Być może to prawda, że w bieżącym sezonie PSG nie ma w składzie tak wielu legendarnych nazwisk. Przed rozgrywkami odszedł od nich Mikkel Hansen, dużą część sezonu kontuzjowany był Nikola Karabatić. Ich dobre wyniki mogą wynikać więc z faktu, że reszta zawodników gra ze sobą już od dłuższego czasu, a młodsi zawodnicy wzięli na siebie większą odpowiedzialność - powiedział bramkarz kieleckiego zespołu, Andreas Wolff, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Mecz Barlinek Industria Kielce - PSG odbędzie się w sobotę 17 czerwca. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 18:00.