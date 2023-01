MŚ piłkarzy ręcznych: Kiedy kolejny mecz Polaków na MŚ? Rywale Polski w II rundzie TERMINARZ. Polska - Hiszpania DATA, GODZINA

Z kim zagra Polska na MŚ kolejny mecz? Polska - Hiszpania DATA, GODZINA

Po wielkich, potwornych męczarniach reprezentacja Polski wyszła do drugiej grupy mistrzostw świata piłkarzy ręcznych. Biało-czerwoni pokonali Arabię Saudyjską 27:24 i dzięki temu awansowali do kolejnej fazy grupowej z zerowym dorobkiem punktowym. Podopieczni Patryka Rombla pokazali podczas MŚ zupełnie różne oblicza. W meczu z Francuzami pokazali się naprawdę dobrze. Niestety, w spotkaniach z niżej notowanymi Słoweńcami i Saudyjczykami było już zdecydowanie gorzej.

Wychodzimy z grupy! Polacy po horrorze pokonali Arabię Saudyjską, ogromne rozczarowanie

- Nie wiem, może zbyt ambitnie podeszliśmy do tego meczu i "przepaliliśmy" się w głowach. Widać to było po stykowych sytuacjach. Słoweńcy zgarniali każdą piłkę. To nie tak, że my nie chcieliśmy, bo naprawdę chcieliśmy - powiedział po meczu ze Słowenią w rozmowie z TVP Sport Tomasz Gębala. - Przepraszam za to, co dziś zrobiliśmy. Nie można tak grać, nosząc tę koszulkę - zwrócił się do kibiców.

Kiedy mecz Polska - Hiszpania na MŚ? Terminarz Polaków

Kiedy Polska zagra mecz z Hiszpanią? Rywale Polski w II rundzie MŚ. Biało-czerwoni znają już rywali i terminy meczów w II rundzie mistrzostw świata. Z grupy A w czołowej trójce znalazły się reprezentacje Hiszpanii, Czarnogóry i Iranu. Pierwszy mecz zagramy z ekipą z Półwyspu Iberyjskiego. Wszystkie spotkanie rozegrane będą w Tauron Arenie w Krakowie

Terminarz Polski w II rundzie MŚ

Polska - Hiszpania 18.01, godz. 20:30

Polska - Czarnogóra 20.01, godz. 20:30

Polska - Iran 22.01, godz. 18:00

