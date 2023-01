Polska - Francja TV GDZIE OGLĄDAĆ? Polska - Francja NA KTÓRYM KANALE TRANSMISJA? Polska - Francja 11.01 STREAM ONLINE LIVE. Polska - Francja DZISIAJ NA ŻYWO w TELEWIZJI

Szczypiorniści zaczynają walkę w mistrzostwach świata. Tomasz Gębala zdradza, co przyprawia go o dreszcze

Reprezentacja Polski przed kilkoma laty spadła na jeden z najniższych szczebli w światowym szczypiorniaku. Po zmianie pokoleniowej drużynę było trzeba budować na nowo, a takie procesy zawsze trwają. Końcem obecnego cyklu będą mistrzostwa świata, które rozegrane zostaną w Polsce i Szwecji. To właśnie z myślą o tym turnieju Patryk Rombel przez cztery lata budował kadrę. Na ostatnich imprezach widać było, że selekcjoner ma plan i go realizuje, co zaczyna przynosić wymierne korzyści. Choć do strefy medalowej wciąż było daleko, gra reprezentacji poprawiła się i młodzi zawodnicy byli w stanie jak równy z równym rywalizować z europejskimi potęgami. Dlatego jest nadzieja, że na tegorocznych mistrzostwach świata powalczą o jak najwyższe miejsce. Początek nie będzie jednak należał do łatwych.

W końcu nadszedł ten moment, na który wszyscy czekaliśmy i już dziś zaczynamy rywalizację na Mistrzostwach Świata! Razem walczymy o marzenia! 🇵🇱W meczu otwarcia zmierzmy się z Francją! 🔥 Wasze wsparcie jest nam bardzo potrzebne ✊ 🇵🇱 - 🇫🇷 ➡️ godz. 21:00@handball2023 pic.twitter.com/aEeeaERDlu— Handball Polska (@handballpolska) January 11, 2023

Bo biało-czerwoni w starciu otwierającym mistrzostwa świata zmierzą się z Francją. Trójkolorowi to aktualni mistrzowie olimpijski i zespół naszpikowany gwiazdami światowego handballa. Ostatnio z Francuzami mierzyliśmy się rzadko, a wygrane Polaków zdarzały się jeszcze rzadziej. Jedyna wygrana w XXI wieku w spotkaniu o punkty miała miejsce w 2016 roku na mistrzostwach Europy rozgrywanych w... Polsce. Oby historia i w tym wypadku zatoczyła koło.

Mecz Polska - Francja odbędzie się w środę 11 stycznia. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na kanale TVP Sport oraz w aplikacji Viaplay.pl, a także na stronie sport.tvp.pl. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 21:00. Relacja z meczu Polska - Francja na żywo w Internecie na portalu sport.se.pl. Zapraszamy!