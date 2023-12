Polska – Niemcy RELACJA NA ŻYWO MŚ w piłce ręcznej Polska – Niemcy WYNIK LIVE ONLINE Piłka ręczna kobiet Polska – Niemcy dzisiaj 4.12 NA ŻYWO [WYNIK, SKŁADY]

Dowiedzieliśmy się, co robi dzisiaj Sławomir Szmal. Taka fucha to prawdziwe marzenie

Reprezentacja Polski na mistrzostwach świata w piłce ręcznej kobiet radzi sobie póki co bardzo dobrze. W pierwszym meczu nasze zawodniczki bez większych problemów wygrały z Irankami 35:15. To zwycięstwo było tylko formalnością, ale później miały zacząć się schody – w meczach z Japonkami i Niemkami. – Mecze z Japonią i Niemcami będą wyrównane i tak naprawdę każdy z trzech zespołów może powalczyć o pierwsze miejsce. Kluczowa będzie nasza obrona. To punkt, na którym się skupiamy i już w poprzednich meczach pokazywałyśmy, że wychodzi nam to dobrze – mówiła po meczu z Iranem kapitan zespołu Monika Kobylińska. Najwyraźniej obrona działała dobrze, bowiem Polska ograła Japonię 32:30 i zapewniła sobie jedno z dwóch pierwszych miejsc. Teraz w starciu z Niemkami, które także wygrały już z Japonią i Iranem, Biało-Czerwone zawalczą o pierwszą lokatę w grupie rundy wstępnej MŚ.