Polska - Wyspy Owcze RELACJA NA ŻYWO piłka ręczna ME Polska - Wyspy Owcze za darmo live online mecz Polska - Wyspy Owcze 15.01.2024 Polska - Wyspy Owcze WYNIK

To już koniec! Polska żegna się z mistrzostwami Europy w piłce ręcznej. Bolesna klęska ze Słowenią

Na żywo Polska - Wyspy Owcze Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Wyspy Owcze piłkarzy ręcznych. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 18:00. Zapraszamy!

Tak szybko, jak polscy piłkarze ręczni zaczęli walkę na tegorocznych mistrzostwach Europy, tak niestety szybko ja skończyli. W pierwszym spotkaniu biało-czerwoni ulegli Norwegii 21:32, by później przegrać ze Słowenią 25:32. Dwie porażki sprawiły, że Polacy stracili szansę na dalszy udział w turnieju i mecz Polska - Wyspy Owcze jest dla nich jedynie meczem o honor. Nie oznacza to jednak, że w tej rywalizacji nie będzie emocji. Farerowie bowiem wciąż mają szasnę na awans z grupy D i jeśli wygrają z Polską, to ich losy będą zależeć od rezultatu ostatniego spotkania w grupie pomiędzy Norwegami i Słoweńcami. W spotkaniu Polska - Wyspy Owcze będą więc oni z pewnością chcieli za wszelką cenę wyrwać zwycięstwo tym bardziej, że w poprzednim meczu zremisowali z Norwegią 26:26. Zapraszamy na relację na żywo z meczu Polska - Wyspy Owcze! Początek o godzinie 18:00.