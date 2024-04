Smutna wiadomość obiegła Polskę. Nie żyje Wioletta Nasiłowska. Gwiazda przegrała z ciężką chorobą

Wielka radość zapanowała u reprezentanta Polski. Łzy szczęścia napływają do oczu, po tym, co ogłosiła jego ukochana

Smutna wiadomość obiegła Polskę. W wieku 48 lat zmarła medalistka mistrzostw Polski w piłkę ręczną, Wioletta Nasiłowska. Była piłkarka ręczna zmagała się z guzem mózgu. Niestety, choroba bardzo brutalnie atakowała sporstmenkę, rozprzestrzeniając się na płuca i nadnercza. Była gwiazda JKS Jarosław miała 49 lat.

Nie żyje Wioletta Nasiłowska. Była piłkarka ręczna miała 49 lat

O śmierci Nasiłowskiej poinformował jej były klub, JKS Jarosław.

- Z ogromną przykrością przyjęliśmy informację o śmierci Wioletty Nasiłowskiej, wieloletniej zawodniczki JKS-u, zdobywczyni brązowego medalu Mistrzostw Polski 1996/1997.Trudno w tym momencie powiedzieć coś więcej... Rodzinie i bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia - piszą przedstawiciele drużyny za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Za wsparcie podziękkował syn zmarłej sportsmenki i przedstawił szczegóły walki swojej matki na mediach społecznościowych.

- Na wstępie chciałbym wszystkim serdecznie podziękować za wsparcie oraz dobre słowo, którym wspieraliście Wiolę w tej nierównej walce, w jej 'ostatnim meczu'. Niestety przeciwnik, który zabrał ją na swoje boisko okazał się przeciwnikiem, który nie grał z zasadami fair play. Gdy wszystko zaczęło się układać w jakimś stopniu, były widoczne pierwsze rezultaty chemioterapii, jej uśmiech dawał siłę na każdy kolejny dzień, by walczyć jeszcze mocniej. Wiola walczyła jak Lwica, nie odpuszczała tak samo jak na boisku w barwach Jarosławskich drużyn 'grała do końca'. Wczoraj przybiliśmy naszego żółwia z uśmiechem mówiąc sobie 'do zobaczenia'. Miałem dziś odebrać ją z oddziału po 4 turnusie chemioterapii, niestety dziś rano Wiola odeszła, pozostawiając dziurę w sercu każdego z nas - pisze syn zmarłej.