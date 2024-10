Talant Dujszebajew opluł trenera rywali?! Skandaliczne sceny po meczu Wisła Płock - Industria Kielce

Bulwersujące obrazki po meczu Wisła Płock - Industria Kielce

O meczach Wisły Płock z Industrią Kielce mówi się "święta wojna". Dwa największe polskie kluby od lat rywalizują o palmę pierwszeństwa, a ich bezpośrednie spotkania wywołują gigantyczne emocje. Niedowiarkowie przekonali się o tym w niedzielę, 13 października. Ligowa konfrontacja Wisły z Industrią obfitowała niestety nie tylko w piękne akcje. Już w pierwszej połowie Jorge Maqueda z zespołu gości "popisał się" absurdalnym faulem, gryząc obrońcę z Płocka. Za to zachowanie obejrzał niebieską kartkę i czeka go dłuższe zawieszenie, ale nie tylko Hiszpan nie wytrzymał ciśnienia. Po końcowej syrenie na parkiecie doszło do przepychanek pomiędzy obiema drużynami!

Pogryzł przeciwnika w trakcie meczu! Absurdalny faul podczas "świętej wojny" w Płocku. Aż przypomniał się Luis Suarez

Piłka ręczna i sporty walki mają trochę wspólnego 😜 pic.twitter.com/dxFJm5xOLE— Maciej Szumowski (@MaciekMMA) October 13, 2024

Talant Dujszebajew opluł trenera Wisły?!

Wisła wygrała 29:25 i odniosła kolejne cenne zwycięstwo nad odwiecznym rywalem. Przypomnijmy, że po wielu latach w cieniu Industrii, płocczanie wygrali z nią w finale poprzedniego sezonu mistrzostw Polski, a we wrześniu okazali się lepsi także w Superpucharze Polski. Teraz kielczanie ponieśli kolejną bolesną porażkę i najwyraźniej nie wytrzymali ciśnienia. Zwłaszcza ich trener - Talant Dujszebajew.

Trener Wisły, Xavi Sabate, powiedział na pomeczowej konferencji, że został opluty przez byłego selekcjonera reprezentacji Polski na oczach delegata! Jego słowa zacytował m.in. Michał Wiśniewski, redaktor naczelny "portalplock.pl". Błyskawicznie rozeszły się one po sieci i wywołały słuszne oburzenie kibiców. Niektórzy z nich wypomnieli Dujszebajewowi jego słowa z zeszłego roku.

- Sabate, Wiśniewski, prezes, wszyscy - mam prośbę: bądźcie sportowcami do końca. Ja wiem, że boli. Ale to nie jest zachowanie sportowca - mówił trener Industrii w maju 2023 r. po wygranym meczu z Wisłą na wagę mistrzostwa Polski. Kilkanaście miesięcy później trudno powiedzieć, aby zachował się w zgodzie z tymi słowami. Warto też dodać, że Kirgiz nie pojawił się na wspomnianej konferencji. Sztab reprezentował jego asystent, Krzysztof Lijewski.