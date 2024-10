Pogryzł przeciwnika w trakcie meczu! Absurdalny faul podczas "świętej wojny" w Płocku. Aż przypomniał się Luis Suarez

Jorge Maqueda pogryzł rywala w trakcie meczu Wisła Płock - Industria Kielce

Wisła Płock i Industria Kielce to od lat dwa najlepsze polskie kluby, a ich rywalizacja o prymat na krajowym podwórku rozgrzewa kibiców. Częściej górą byli kielczanie, ale w ostatnim sezonie to płocczanie sięgnęli po upragnione mistrzostwo kraju. Wisła potwierdziła swój wysoki poziom także we wrześniowym Superpucharze Polski, w którym wygrała 27:23. Trudno się dziwić, że duma zawodników i kibiców z Kielc została podrażniona. Miesiąc po porażce w prestiżowym Superpucharze przyjechali do Płocka na mecz ligowy i koniecznie chcieli przełamać niemoc w starciach z Wisłą. Najwyraźniej jednak nie wszyscy zdołali utrzymać nerwy na wodzy. Już w pierwszej połowie Jorge Maqueda został wyrzucony z boiska za pogryzienie doświadczonego Mirsada Terzicia!

Jedna z akcji zakończyła się trafieniem Hiszpana pomimo próby bloku obrońcy Wisły. Piłka wpadła do siatki, jednak prawdziwe sceny dopiero miały miejsce. Maqueda po rzucie wylądował w zwarciu z Terziciem i w uchwycie... zaczął go gryźć. Zawodnik z Płocka momentalnie zgłosił faul sędziom, którzy przerwali grę. Szczypiornista Industrii po analizie powtórek wideo został ukarany czerwoną i niebieską kartką. Jest to kara przyznawana w przypadkach niesportowego zachowania lub bardzo brutalnego faulu i oznacza zawieszenie co najmniej na kolejny mecz.

Maqueda apparently just bit Terzic - and got the blue card after a video review.🎥: Polsat#handball pic.twitter.com/ydSITScy4v— Rasmus Boysen (@RasmusBoysen92) October 13, 2024

Piłkarz ręczny Industrii Kielce jak... Luis Suarez

Choć pogryzienie rywala wydaje się kuriozalnym i absurdalnym faulem, sport widział już takie przypadki. Tym najsłynniejszym jest pamiętny incydent z udziałem Luisa Suareza i Giorgio Chielliniego podczas mistrzostw świata w 2014 roku. Urugwajczyk został wtedy zawieszony na cztery miesiące we wszystkich rozgrywkach, ale po tym okresie wrócił w wielkim stylu w barwach FC Barcelony, z którą zdobył m.in. Ligę Mistrzów. Niedzielna sytuacja z udziałem Maquedy i Terzicia momentalnie przypomniała kibicom o Suarezie, a w mediach społecznościowych nie brakowało w tym temacie szydery.

Zawieszenie Maquedy to nie jedyne zmartwienie Industrii. Kielczanie po pierwszej połowie meczu z Wisłą Płock przegrywali 18:14. We wcześniejszych siedmiu meczach ligowych byli niepokonani, podobnie jak płocczanie, którzy rozegrali jednak dwa spotkania mniej.