Adam Małysz

Był w prawdziwym niebezpieczeństwie

Adam Małysz mógł zginąć w pożarze! Przeżył prawdziwe chwile grozy, jego żona okropnie się bała

Adam Małysz przez długie lata uprawiał sporty, które nie należą do najbezpieczniejszych. Skoki narciarskie, której „Orzeł z Wisły” jest legendą, można z pewnością zaliczyć do dość niebezpiecznych. Po zakończeniu kariery skoczka Adam Małysz poszedł o krok dalej i rozpoczął starty w rajdach samochodowych, decydując się nawet na start w niezwykle wymagającym Rajdzie Dakar. To właśnie na trasie legendarnych zmagań rajdowych doszło do wypadku z udziałem Małysza, który mógł przypłacić to nawet życiem!