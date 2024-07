Agent Sebastiana Szymańskiego jasno na temat transferu! Wprost odniósł się do ostatnich doniesień, nie pozostawił wątpliwości

Sebastian Szymański ma za sobą niezwykle wyczerpujący sezon. Polski pomocnik zagrał aż 55 spotkań w barwach Fenerbahce, w których łącznie strzelił 13 goli i zanotował 19 asyst. Jego nazwisko często przewijało się w rozmowach na temat ewentualnych transferów reprezentantów Polski i to zdecydowanie takich transferów do lepszego zespołu. Niewykluczone, że to właśnie tak dużo rozegranych meczów sprawiło, że Szymański nie zagrał najlepiej na Euro 2024, ale to nie powinno wpłynąć aż tak na jego wycenę na rynku transferowym. Tureckie media już niejednokrotnie informowały o zainteresowaniu Tottenhamu polskim zawodnikiem, jednak teraz do tych doniesień odniosła się osoba najlepiej zorientowana w temacie, czyli agent Szymańskiego, Mariusz Piekarski.

Piekarski udzielił wywiadu wywiadu portalowi Meczyki, w którym... całkiem zaprzeczył doniesieniom tureckich mediów, jakoby Tottenham zaoferował Fenerbahce 25 mln euro za Szymańskiego. – Nic nie wiem o złożonej ofercie Tottenhamu za Sebka. To kaczka dziennikarska. Na dziś Szymański zostaje w Fenerbahce. Niewykluczone, że w tej sprawie nic się nie zmieni. W ogóle nie mamy ciśnienia na transfer – wspomniał jednak, że transfer wciąż jest możliwy, ale Fenerbahce musiałoby otrzymać wspomniane 25 mln euro bądź więcej.

Warto zauważyć, że sam klub nie musi się spieszyć ze sprzedażą Polaka, z którym ma kontrakt do czerwca 2027 roku, czyli aż trzy kolejne lata. Co więcej Fenerbahce po stosunkowo udanym sezonie – w lidze zdobyli 99 punktów i... zajęli 2. miejsce! – zmieniło trenera i zatrudniło legendarnego już Jose Mourinho, który niedawno został zwolniony z AS Roma. Dla Szymańskiego praca z takim trenerem może być motywacją, by póki co jeszcze nie zmieniać klubu, a do tego, dzięki dobremu wynikowi z poprzedniego sezonu, będzie mógł pokazać się choćby w Lidze Mistrzów.