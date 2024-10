Andrzej Bargiel zaprasza na biegowe święto do Zakopanego. Będzie gościem konferencji „Biegowe 360 stopni”

Zbliża się start World Touru w short tracku. Polska kadra wyleciała do Kanady

W trakcie trzydniowego spotkania zaplanowanych jest bardzo wiele pełnych wiedzy wykładów, ale także sporo zajęć praktycznych pod okiem wybitnych biegaczy, trenerów czy fizjoterapeutów. Na liście prelegentów są same wybitne nazwiska ze świata polskiej lekkoatletyki. Wśród nich będzie też Bargiel, który jako pierwszy człowiek na ziemi zjechał na nartach z wierzchołków K2 czy Broad Peak.

– Jestem bardzo zadowolony, że razem z Natalią Kaczmarek, Joanną Jóźwik, Adamem Kszczotem i innymi utytułowanymi sportowcami i trenerami będę mógł promować bieganie i aktywność fizyczną. Lubię biegać i mam na swoim koncie kilka amatorskich startów, dlatego chętnie wystartuję też w biegu pod Krokwią. To wieczorny bieg w świetnej scenerii i zachęcam wszystkich miłośników biegania do zapisów, bo naprawdę warto. Mam nadzieję, że wspólnie pobiegamy po zakopiańskich trasach biegowych i będziemy się świetnie bawić – mówi Andrzej Bargiel, ambasador Grupy Murapol, ogólnopolskiego dewelopera mieszkaniowego, który będzie gościem specjalnym konferencji „Biegowe 360 stopni” w Zakopanem.

Wielką atrakcją konferencji będą nie tylko wykłady, ale także zajęcia praktyczne. Każdy uczestnik konferencji będzie mógł zapisać się na trzy zajęcia praktyczne, a wybór jest bardzo bogaty. Na liście są ćwiczenia techniki biegu z dr Urszulą Biernat, ćwiczenia relaksujące po biegu z Adamem Kszczotem, siła biegowa z Joanną Jóźwik, podstawowe ćwiczenia na płotkach w treningu z Aleksandrem Matusińskim, stabilizacja biegacza pod okiem Mateusza Giżyńskiego, czy ćwiczenia z piłkami lekarskimi w treningu biegacza z Mateuszem Kaczorem. Ponadto w trakcie trzydniowego spotkania „Biegowe 360 stopni” odbędą się też zajęcia z jogi dla biegacza, prawidłowej rozgrzewki oraz warsztaty OproGait.

– Bardzo podoba mi się pomysł, by w programie znalazło się więcej zajęć praktycznych. Przed rokiem braliśmy udział w wielu ciekawych wykładach, ale tej praktyki było mniej. A przecież w gronie uczestników są wyłącznie fascynacji biegania, którzy chcą także brać udział w zajęciach praktycznych – mówi Adam Kszczot. Sporo czasu zostanie poświęcone także na kwestie zdrowotne w amatorskim bieganiu przy udziale specjalistów ze Szpitala Carolina.

Ważnym elementem biegowego weekendu w Zakopanem będzie też czwarta edycja biegu „BiegamBoLubię – Dycha pod Krokwią”, w której każdego roku udział biorą tłumy biegaczy. W tym roku na liście startowej są m.in. Andrzej Bargiel, Joanna Jóźwik, Adam Kszczot i pozostali prelegenci. W poprzednich lat wieczorny bieg cieszył się sporym zainteresowaniem biegaczy w różnym wieku. Wieczorna rywalizacja na dystansie dziesięciu kilometrów, przeprowadzana w urokliwej scenerii obiektów Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem, zyskała szybko sporą renomę. Do udziału w biegu i konferencji zachęca także najlepsza obecnie polska lekkoatletka Natalia Kaczmarek z InPost Sport Team, która, choć sama w Zakopanem nie pobiegnie, to jednak pojawi się w konferencji „Biegowe 360 stopni”. Do zwycięzców i uczestników biegu trafią nagrody rzeczowe o wartości ponad piętnastu tysięcy złotych!

W Zakopanem spotkać będzie można również organizatorów największego mityngu lekkoatletycznego w Polsce, czyli Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej, posłuchać rozmów o wzroście popularności lekkiej atletyki, czy poznać nowe metody treningowe oraz różnice w treningach amatorów i profesjonalistów, czy diecie w życiu biegacza. Sporo czasu poświęcone zostanie na nowinki sprzętowe dla biegaczy. Konferencji partnerują m.in. Kujawy i Pomorze, Trachtech, Superbet, Polskie Tatry, Airzone, Omni Running i Sunto.

Zapisy do udziału w konferencji prowadzone są na stronie internetowej http://biegowe360.pl/. W ramach części pakietów istnieje możliwość zakwaterowania w zakopiańskim COS oraz wykupienia pełnego wyżywienia. Dla chętnych przewidziany został również pobyt w pokojach hipoksyjnych, które jako innowacyjne rozwiązanie w efektywny sposób imitują warunki wysokogórskie. Możliwy jest również udział w samej konferencji, bez wykupienia zakwaterowania i wyżywienia. Partnerem konferencji jest Akademicki Związek Sportowy.