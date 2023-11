Fani Anny Lewandowskiej, który śledzą profile bizneswoman i trenerki fitness w mediach społecznościowych doskonale wiedzą, że ma ona mnóstwo rzeczy na głowie, co jednak nie ogranicza jej w spełnianiu się i podejmowaniu kolejnych wyzwań. Żona Roberta Lewandowskiego regularnie publikuje chociażby na Instagramie kolejne treści, które z jednej strony mają pokazywać, co obecnie dzieje się w jej życiu, a z drugiej zachęcać internautów do konkretnych działań lub zmiany nastawienia do niektórych spraw. Tym razem Anna Lewandowska pochwaliła się publicznie zdjęciem wykonanym tuż po treningu sportów walki i... ruszyła lawina komentarzy łączących ją z potencjalną walką.

Anna Lewandowska podgrzała atmosferę! FAME MMA w tle, szykuje się walka?

- @yancabral1 killed me! back to 🥊 Każda aktywność dobra na rozładowanie emocji! Drodzy rodzice (i nie tylko rodzice) dbajcie o siebie i swoje pociechy! Promujmy sport na wszystkie sposoby! - napisała na Instagramie Anna Lewandowska publikując zdjęcie w ochraniaczach na nogach oraz rękawicach. - FAME MMA ? To byłby Hicior ;-) - zaczął dopytywać od razu jeden z internautów.

Anna Lewandowska nie przeszła obojętnie słysząc nazwę FAME MMA! Mocno podgrzała atmosferę, coś jest na rzeczy?!

Żona Roberta Lewandowskiego postanowiła odpowiedzieć na wpis jednego ze swoich fanów i podgrzać atmosferę pod pytaniem. - hahaha byłby 😂 - odparła Lewandowska. Kto wie, może niebawem faktycznie doczekamy się występu bizneswoman w klatce. Przed laty nawet jeden z szefów KSW, Martin Lewandowski podgrzewał atmosferę mówiąc, że zakontraktowanie Anny Lewandowskiej jest możliwe w dalszej perspektywie.