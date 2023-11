Anna Lewandowska stanowczo o in vitro! Wystosowała ważny apel, nie mogła siedzieć cicho w tej sprawie

Krzysztof Stanowski wydał 12 tysięcy złotych na przeszczep włosów. Efekt doprowadził go do szewskiej pasji, wylał wszystkie żale

Anna Lewandowska doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że obecnie jest nie tylko żoną Roberta Lewandowskiego oraz mamą Klary i Laury, ale również pewnym autorytetem dla dużej liczby obserwujących, którzy śledzą jej profile w mediach społecznościowych oraz to, co dzieje się w życiu trenerki fitness oraz bizneswoman. Żona kapitana reprezentacji Polski nie mogła przejść więc obojętnie obok tematu in vitro, który mocno dzieli polskie społeczeństwo oraz poszczególne frakcje na polskiej scenie politycznej i zabrała głos w tej sprawie.

Anna Lewandowska wystosowała ważny apel w sprawie in vitro! Musiała zabrać głos

Jeszcze kilkanaście tygodni temu z pewnością niewiele osób spodziewało się, że obrady sejmu X kadencji śledzone będą na YouTube przez dziesiątki, a nawet setki tysięcy osób. Kolejne transmisje na żywo na platformie YouTube przyciągają prawdziwe tłumy szczególnie, kiedy podejmowane są ważne i budzące dyskusje tematy - takie jak finansowanie in vitro. Kiedy politycy debatowali nad tym sposobem wspomagania par w dążeniu do powiększenia rodziny, Anna Lewandowska wystosowała ważny apel.

- Dziś w Sejmie był ważny dzień! Odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu o finansowaniu in vitro, na który czeka wiele osób. To szansa dla ponad 1,5 mln par i rodzin na spełnienie swojego największego marzenia o dziecku. WHO, które niepłodność uznało za chorobę cywilizacyjną twierdzi, że ten problem będzie dotykał coraz więcej osób. Nie pozwólmy, aby polityczne emocje, kwestie finansowe i brak dostępu do odpowiednich lekarzy przekreślały nadzieję na bycie kochającym rodzicem - napisała na swoim Instagramie żona Roberta Lewandowskiego.