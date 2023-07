Zaryliśmy szczęką o beton widząc, z kim Robert Lewandowski balował na swoim drugim weselu! Zdjęcie trafiło do sieci

Podczas tegorocznych wakacji Anna i Robert Lewandowscy postanowili odnowić swoją przysięgę małżeńską, co przypadało na 10. rocznicę ich ślubu. Przepiękna ceremonia, która odbyła się w Toskanii przyciągnęła uwagę wielu mediów, a na uroczystości oraz późniejszym przyjęciu nie zabrakło wielu znakomitych gości, od świata sportu aż do gwiazd muzyki. Oprócz przyjaciół oraz m.in. zawodników Barcelony, w której na co dzień gra Robert Lewandowski, pojawił się również inny gość, co dopiero po kilku dniach pokazała Anna Lewandowska.

Robert Lewandowski rapował z Quebonafide na swoim drugim weselu. Anna Lewandowska wszystko pokazała

Nie jest tajemnicą, że Robert Lewandowski ma wielu przyjaciół i znajomych nie tylko w świecie piłki nożnej i sportu. Wśród nich wymienić trzeba również Jakuba Grabowskiego, znanego szerszej publiczności pod pseudonimem "Qubonafide". Raper, który jakiś czas temu postanowił zawiesić swoją muzyczną karierę doskonale się jednak bawił śpiewając z Lewandowskim jeden ze swoich hitów "Candy".

Zaryliśmy szczęką o beton widząc, z kim Robert Lewandowski balował na swoim drugim ślubie! Zdjęcie trafiło do sieci

Moment ten uwieczniła na krótkim filmiku Anna Lewandowska, która pochwaliła się nim później na swoim Instagramie. Okazuje się, że Robert Lewandowski śpiewa równie dobrze, jak gra w piłkę, bowiem bez trudu rapował on kolejne zwrotki piosenki Quebonafide, doskonale się przy tym bawiąc.