To w tym miejscu Lewandowscy odnowili przysięgę. Duchowny na zdjęciu z mikrofonem w pięknym ogródku

Robert i Anna Lewandowscy tworzą jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w naszym kraju. Oboje są znani także za granicą, choć z pewnością osoby spoza Polski bardziej kojarzą napastnika Barcelony, niż jego żonę. Miliony fanów na co dzień śledzą to, co dzieje się w życiu polskiego piłkarza i z pewnością wielu z nich musiało się nieźle zdziwić, gdy Robert Lewandowski ogłosił na swoich profilach w mediach społecznościowych, że odnowił przysięgę małżeńską ze swoją ukochaną. Wcześniej nawet nie było plotek na temat tego, że zdecydują się na to przy okazji 10. rocznicy swojego ślubu, która miała miejsce w czerwcu. W mediach społecznościowych Anna Lewandowska pochwaliła się także m.in. drugim pierwszym tańcem, a teraz mogliśmy zobaczyć, w jakiej scenerii odbyła się cała ceremonia.

Żona Wojciecha Szczęsnego pokazała zdjęcia z ceremonii Lewandowskich. Wyjątkowe miejsce

Do odnowienia przysięgi małżeńskiej Anny i Roberta Lewandowskich doszło w piątek, 7 lipca. Ceremonia odbyła się w miejscowości Montalcino w Toskanii. A wśród gości nie zabrakło innych znanych postaci, w tym m.in. Andrzeja Wrony i jego żony Zofii Zborowskiej czy wspomnianych już Wojciecha Szczęsnego i Mariny Łuczenko-Szczęsnej. Ta ostatnia pokazała na swoim Instagramie kilka ujęć z tej wyjątkowej uroczystości.

W relacjach piosenkarki widać niezwykle urokliwą scenerię, w której odbyło się odnowienie przysięgi Roberta i Anny Lewandowskich. Miejsce otoczone jest wysokimi drzewami, które nadają mu prywatności i uroku. – Bajkowa sceneria, piękna ceremonia – napisała Marina Łuczenko-Szczęsna pod zdjęciem – Cieszymy się, że mogliśmy razem celebrować Waszą miłość – dodała żona Wojciecha Szczęsnego.

i Autor: Instagram Marina Łuczenko-Szczęsna pokazała, gdzie Lewandowscy odnowili przysięgę