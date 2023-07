Ta wiadomość o Lewandowskich gruchnęła jak grom z jasnego nieba. Ponownie złożyli przysięgę małżeńska. Biała suknia Anny odsłania mnóstwo

To on w przyszłości zastąpi Polaka?

Robert i Anna Lewandowscy zdacydowali się na odnowienie przysięgi małżeńskiej. Najsłynniejsze polskie małżeństwo postanowiło zrobić to po 10 latach małżeństwa i poinformowało o tym za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. Zdjęcia zakochanych obiegły internet!

Robert i Anna Lewandowscy ponownie wzięli ślub. Poinformowali swoich fanów

Do pierwszej ceremonii zaślubin doszło 22 czerwca 2013 roku. Wtedy to Robert Lewandowski i Anna Stachurska powiedzieli sobie sakramentalne "tak" w kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny parafii św. Anny w Serocku. Ślub i wesele były wyjątkowe i opiewające w luksusy, a całe wydarzenie owiane tajemnicą. Mówi się, że młoda para zapłaciła za ten wyjątkowy dzień ok. 250-300 tysięcy złotych Tym razem, za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowali, że zdecydowali się na odnowienie przysięgi małżeńskiej.

- Zrobiliśmy to jeszcze raz - napisał Robert Lewandowski, prezentując zdjęcia swoje i swojej żony.