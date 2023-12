Anna Lewandowska po latach opowiedziała o trudnym dzieciństwie. Nie miała lekko, zdobyła się na szczere wyznanie

Co za finisz Wisły, to on był bohaterem krakowian! Dramat Polonii w końcówce

Anna Lewandowska jest obecnie jedną z najbardziej wpływowych Polek. Wraz z Robertem Lewandowskim stworzyła rodzinę żyjącą na świeczniku. Wiele osób marzy, by być w takim miejscu. Lewandowscy żyją w luksusach i mogą sobie pozwolić na wiele, ale nie oznacza to, że zapomnieli o drodze, jaką przeszli. Obydwoje w dzieciństwie nie mieli lekko. O ile wczesne lata życia "Lewego" nie są tajemnicą, o tyle nie wszyscy wiedzieli o trudnej młodości jego żony. Dopiero po latach Lewandowska odważyła się szczerze cofnąć w czasie do tych chwil. W rozmowie z portalem "Onet" 35-latka opowiedziała o gorszych momentach z dzieciństwa.

Anna Lewandowska szczerze o trudnym dzieciństwie

- W dzieciństwie moja rodzina doświadczyła kryzysu finansowego, dlatego mam w sobie bardzo dużo zrozumienia, wrażliwości i empatii dla osób, które dotknęła bieda. Wiem, jak to jest i jak martwi się mama, która zastanawia się, czy uda jej się powiązać koniec z końcem każdego miesiąca - przyznała Lewandowska. Między innymi dlatego jest ambasadorką Szlachetnej Paczki.

- To doświadczenie zdecydowanie kształtuje moje podejście do pomagania innym. Choć nie ukrywam, że czasami udział w różnych akcjach charytatywnych przywołuje we mnie też przykre wspomnienia - dodała, po czym zdradziła, że stara się przekazywać te ważne wartości swoim córkom. - Z dziewczynkami często robimy porządki w domu i zabawki, którymi już się nie bawią, pakujemy do paczek i oddajemy potrzebującym. Wtedy tłumaczę im, dlaczego to robimy i wtedy padają pytania o to, dlaczego są rodziny, które nie mają pieniędzy. To są trudne rozmowy i trudne pytania, ale uważam, że trzeba je prowadzić i budować w dzieciach wrażliwość na odczucia i potrzeby innych.