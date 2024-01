Aż nam brzuchy pękły ze śmiechu po zobaczeniu tego! Paweł Fajdek musiał to opublikować, reakcja młociarza przejdzie do historii

To tam będą wykuwać formę

Zeszłoroczny 88. Plebiscyt Przeglądu Sportowego zostanie zapamiętany na długo. Wszystko za sprawą kontrowersji, przez odległe miejsce Pawła Fajdka. Pięciokrotny mistrz świata, który w 2022 roku ponownie obronił złoty medal, w głosowaniu kibiców zajął dziewiąte miejsce. Sam nagrodzony nie ukrywał rozczarowania tak odległą lokatą. - Co mogę powiedzieć. Może na wstępie... może przestanę wygrywać, bo im więcej tytułów, tym niżej spadam w plebiscycie - powiedział na scenie Fajdek, który później nie stanął do wspólnego zdjęcia z innymi laureatami. Po pewnym czasie w rozmowie z "WP Sportowe Fakty" nie gryzł się w język. - Jadąc tutaj byłem przekonany, że będzie gnój i gnój faktycznie był. Trafiłem w dziesiątkę. Żona już jednak sprawdziła, że dziewiątka to dobra liczba i liczę, że w tym roku przyniesie mi szczęście - przyznał.

Paweł Fajdek nie mógł się powstrzymać! Młociarz dostał specjalnego mema od kibiców

Podczas 89. Plebiscytu Przeglądu Sportowego triumfowała Iga Światek, która była bezkonkurencyjna. Pozostałe miejsca na podium zajęli Bartosz Zmarzlik (indywidualny mistrz świata) oraz Aleksander Śliwka, siatkarz zdobył z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle trzeci raz z rzędu Ligę Mistrzów, a poza tym z reprezentacją Polski sięgnął po złoty medal w Lidze Narodów oraz mistrzostwach Europy. Bardzo dalekie miejsce zajął Robert Lewandowski, ponieważ kapitan reprezentacji Polski uplasował się na 17. miejscu. W ramach tej sytuacji Fajdek otrzymał od kibiców specjalnego mema, który na pewno rozbawił niejednego fana.