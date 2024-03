Był półfinalistą Mam Talent i wielką gwiazdą YouTube'a! Nagle przestał nagrywać swoje wideo. Co z nim się teraz dzieje?

Najseksowniejsza fanka świata właśnie to ogłosiła. Fani zapłoną jak leśny konar, będą znowu podziwiać Ivanę Knoll

Miliony młodych chłopców na całym świecie marzą, by zostać światowej sławy piłkarzami. Czasem jednak życie pisze dla nich inne scenariusze. Przekonał się o tym Krzysztof Golonka, który zdobył wielką popularność, do której doprowadziła go... feralna kontuzja. Były piłkarz Sandecji Nowy Sącz musiał przerwać grę w piłkę z powodu kontuzji, ale ta pozwoliła mu zrobić wielki krok w jego życiu.

Krzysztof Golonka wziął udział w dwóch edycjach programu Mam Talent, ale dopiero w drugim występie udało mu się odnieść większy sukces. Popisy z piłką, których zaczął się uczyć po urazie, który na długo wykluczył go z uprawiania futbolu, przypadły do gustu jury. Ogromna oglądalność talent-show pozwoliła mu wystartować ze swoim kanałem na YouTube i odnieść wielki sukces.

Na kanale „Trenuj z Krzychem” zgromadził ponad 1,25 miliona subskrypcji i ponad 230 milionów wyświetleń jego materiałów wideo. Wydał własną książkę, która okazała się hitem, a także sprzedawał własną piłkę do nauki trików. Zdobył także tytuł mistrza świata we freestylu.

Nagle jednak jego kariera w internecie została przerwana. Golonka przestał publikować materiały wideo na swoim kanale we wrześniu 2022 roku. Wielu kibiców wciąż pisze komentarze, oczekując na jego powrót na YouTube.

Co dziś dzieje się z Krzysztofem Golonką? „Clyde” dalej jest aktywny na swoim Instagramie, gdzie nie publikuje jednak zbyt wiele treści. Widać, że dalej czerpie wielką przyjemność z zabaw z piłką. Nigdzie jednak nie informował o przyczynach zakończenia swojej działalności na YouTube.

