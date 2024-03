Nowe wiadomości o Dariuszu Szpakowskim rozeszły się błyskawicznie. TVP zajęło jasne stanowisko

To wyjątkowy dzień w życiu legendy: Jerzy Dudek jakiego nie znacie! Słynny bramkarz reprezentacji Polski od A do Z

Dariusz Szpakowski od lat uchodzi za jednego z najbardziej charyzmatycznych i najlepiej rozpoznawalnych polskich komentatorów sportowych. Choć niekiedy internauci nie mają dla niego litości i czepiają się najmniejszych pomyłek, to barwa głosu sprawozdawcy, jego wiedza i erudycja zawsze umilają przekaz sportowy. Dlatego też wielu fanów mocno stęskniło się za "Szpakiem" w ostatnich miesiącach. Legenda mikrofonu została odsunięta przez władze Telewizji Publicznej od komentowania spotkań reprezentacji Polski. Teraz sytuacja stała się bardziej dynamiczna, a nowe doniesienia o Szpakowskim z pewnością ucieszą wiernych fanów jego dziennikarskiego talentu!

Dariusz Szpakowski wraca do komentowania w TVP

W miniony czwartek reprezentacja Polski wygrała w Warszawie z Estonią 5:1 i zapewniła sobie miejsce w finale baraży o awans do tegorocznych mistrzostw Europy. We wtorek podopieczni Michała Probierza zmierzą się na wyjeździe z Walią. Tego spotkania nie chce przegapić chyba żaden kibic. Dodatkowego smaczku doda mu powrót za mikrofon do transmisji na żywo właśnie wspomnianego Dariusza Szpakowskiego. TVP ogłosiła już oficjalnie, że to właśnie nestor polskich komentatorów udzieli głosu boiskowym wydarzeniom w Cardiff.

Znamy szczegóły powrotu Szpakowskiego

To nie wszystkie szczegóły dotyczące transmisji z wtorkowego meczu Polaków. Odkryto również inną kartę i dowiedzieliśmy się, kto będzie towarzyszył Szpakowskiemu. Doświadczony komentator zrelacjonuje przebieg spotkania z Marcinem Żewłakowem - byłym reprezentantem naszego kraju. Ostatnie spotkanie Polaków z Estonią komentował z kolei duet Mateusz Borek - Robert Podoliński. Trzeba przyznać, że TVP dysponuje naprawdę dobrym składem komentatorskim!