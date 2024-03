Są kluczowe informacje w sprawie zdrowia Matty'ego Casha. Tyle nie będą widzieć go kibice

To wyjątkowy dzień w życiu legendy: Jerzy Dudek jakiego nie znacie! Słynny bramkarz reprezentacji Polski od A do Z

Matty Cash nie zaliczył udanego zgrupowania reprezentacji Polski i zaliczył kontuzję w meczu z Estonią, która wyeliminowała go z gry w finale baraży przeciwko Walii. Jak wiadomo, zawodnik Aston Villi odleciał do Anglii, gdzie będzie się leczył. Teraz media dotarały do informacji względem tego, ile będzie trwać przerwa w grze gracza.

Na jaw wyszły informacje na temat zdrowia Matty'ego Casha. Tyle nie będzie grał

Jak powiedział Tomasz Włodarczyk z portalu "meczyki.pl", przerwa Matty'ego Casha w grze będzie wynosić okres około trzech tygodni. Urazem, z jakim ma zmagać się zawodnik przedstawicieli Premier League ma być kontuzja mięśnia dwugłowego uda.

Mama Matty'ego Casha: Jak wygramy, to wódka synowi nie zaszkodzi

- Matty Cash już po badaniach w Anglii. Obrońca ma pauzować ok. trzy tygodnie z powodu urazu mięśnia dwugłowego. Kosztowne jedenaście minut z Estonią" - poinformował we wpisie na X Tomasz Włodarczyk.

Sam piłkarz żałuje, że nie będzie mógł pomóc kolegom w walce o udział w finałach mistrzostw Europy.

- Wspaniała noc w Warszawie zakończyła się dla mnie źle! Życzę powodzenia w finale! Naprzód Polsko! - pisze Cash w mediach społecznościowych.