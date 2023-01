Cały świat zachwycał się urodą Polki podczas piłkarskiego Euro. Marta Barczok wciąż kusi swoimi wdziękami

Niedawno zakończony mundial przyniósł nam niezwykle wiele sportowych emocji. Polacy zdołali nawet po raz pierwszy od 36 lat wyjść z grupy, mieliśmy piękną historię Maroka, które dotarło do strefy medalowej czy Chorwacji, która drugie mistrzostwa z rzędu zdobyła medal. Do tego historyczny mundial dla Leo Messiego, który wzniósł upragniony Puchar Świata i kilka klęsk, takich jak Niemcy, którzy ponownie nie wyszli z grupy, czy Belgowie nie potrafiący nawet awansować do fazy pucharowej, by bronić brązu sprzed czterech lat. Ale emocji nie brakowało również na trybunach katarskiej imprezy i choć przepisy w kraju, w którym odbyły się mistrzostwa, są restrykcyjne na temat ubioru, to swoimi wdziękami w trakcie meczów uwagę fanów przyciągała Ivana Knoll z Chorwacji. Ale Polacy nie mają się czego wstydzić, gdyż w 2016 roku, na mistrzostwach Europy, na trybunach królowała Marta Barczok.

Marta Barczok zachwyca swoją urodą od lat. Tak wygląda teraz miss EURO 2016

W trakcie mistrzostw Europy w 2016 roku polscy piłkarze brylowali na boisku, a na trybunach uwagę fanów przyciągała piękna Marta Barczok. Piękna Polka zyskała wówczas niemałą popularność, którą cieszy się do dzisiaj. Na Instagramie obserwuje ją ponad 570 tys. osób! Jej pasją jest dość nietypowe zajęcie bo Marta profesjonalnie... skacze na skakance! Z tym niepozoroznym sprzętem potrafi zdziałać prawdziwe cuda, co pokazuje na swoim profilu w licznych nagraniach wideo.

Jej pasją są także podróże i oczywiście piłka nożna. Miss EURO 2016 wciąż chętnie pozuje do zdjęć na różnych stadionach świata oraz oczywiście ciągle wspiera reprezentację Polski. Przy okazji też kusi swoimi wdziękami, odsłaniając dekolt czy prezentując krągłe pośladki.