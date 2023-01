Chorwacka piłkarka swoją urodą i zniewalającym ciałem sprawia, że aż serce bije mocniej. Ivana Knoll się przy niej chowa

Kobieca piłka nożna wciąż zdaje się być raczkującym sportem i potrafi przyciągnąć tłumy widzów tylko przy okazji największych wydarzeń, takich tak finały mistrzostw świata. Na co dzień jednak zawodniczkom trudno zaistnieć w świadomości kibiców, więc muszą radzić sobie inaczej. Idealnym tego przykładem jest 24-letnia Ana Marković. Grająca na pozycji napastnika zawodniczka oprócz tego, że jest utalentowana, jest również zniewalająco piękna i nie boi się tego wykorzystać. Profile Chorwatki w mediach społecznościowych przepełnione są jej zdjęciami zarówno z boiska, gdzie biega w obcisłych szortach, jak i fotografiami z życia prywatnego. Tyle wystarczyło, żeby internauci stracili dla niej głowę.

Jeszcze kilka tygodni temu, podczas mistrzostw świata w Katarze uwagę fanów skupiała na sobie Ivana Knoll, która nie bała się odsłonić swojego ciała w kraju pełnym restrykcji. Jej zupełnym przeciwieństwem jest jej rodaczka Ana Marković, która stroni od odważnych zdjęć, co jednak wydaje się być jej atutem. Pod swoimi zdjęciami zawodniczka grająca na co dzień dla szwajcarskiego Grasshopper Club Zürich nie może odpędzić się od komplementów i miłych słów ze strony internautów. Sprawdźcie dlaczego, zaglądając do naszej galerii zdjęć poniżej!