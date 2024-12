Chwile grozy Bartłomieja Marszałka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Skończył mistrzostwa świata na 5. miejscu!

Sylwia Dekiert w tajemnicy wyszła za mąż! Dotarliśmy do zdjęć. Dziennikarka TVP wzięła ślub daleko od Polski

Trudny weekend Bartłomieja Marszałka na zakończenie sezonu F1 H20

Do wypadku doszło w sobotę podczas kwalifikacji przed Grand Prix motorowodnej Formuły 1 H2O w emiracie Szardża. Zespół warszawskiego motorowodniaka po czterech godzinach doprowadził jednak bolid do sprawności, po czym 41-letni zawodnik Orlenu zajął trzecie miejsce w punktowanym dodatkowo wyścigu sprinterskim.

W niedzielnym Grand Prix, kończącym sezon F1H2O, bolid Marszałka sunął na trzeciej pozycji z pełnymi szansami, by dowieźć do mety miejsce na podium, gdy niespodziewanie zatrzymał się na dwudziestym szóstym z 32 okrążeń. Doszło do awarii wspomagania kierownicy i sterowania silnikiem. Być może z powodu wypadku poprzedniego dnia.

Podwójna walka Bartłomieja Marszałka. O tytuł na wodzie i o los córki

W GP Szardży triumfował Szwed Jonas Andersson. Drugim w tym sezonie zwycięstwem lider mistrzostw świata powiększył swoją przewagę nad rywalami i wywalczył złoty medal MŚ. Srebro dla Rusty’ego Wyatta, brąz dla innego Szweda Erika Starka (ci dwaj startowali w barwach Zjednoczonych Emiratów).

Bartłomiej Marszałek zachował piąte miejsce w klasyfikacji MŚ (nie poprawiłby go, gdyby dowiózł do mety trzecią pozycję w wyścigu w Szardży). Po drodze zaliczył podium w czerwcowym GP Włoch u wybrzeży Sardynii.