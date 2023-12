i Autor: Cyfrasport Rafał Smalec, trener Polonii Warszawa

Trener Czarnych Koszul zabrał głos

Co za finisz Wisły, to on był bohaterem krakowian! Dramat Polonii w końcówce

W tym sezonie Wisła nie ma litości dla Polonii. Dwa razy była górą w lidze, triumfowała także Pucharze Polski. Tym razem krakowski zespół wygrał 2:1 w 19. kolejce I ligi. Dwie bramki zdobył Angel Rodado, który przypieczętował zwycięstwo w doliczonym czasie. Dla beniaminka ze stolicy trafił Szymon Kobusiński, który wykorzystał rzut karny.