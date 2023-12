Erik Exposito ma patent na tego rywala. Kapitan Śląska o fotelu lidera wrocławian, wyczynach w rundzie jesiennej i niesamowitej serii

Zagłębie wymarzony rywalem

Dla hiszpańskiego napastnika to piąty sezon w Śląsku i jest on zdecydowanie najlepszy. Exposito jest liderem wrocławian, który przewodzi w lidze i został mistrzem półmetka. W derbach Dolnego Śląska znów zaszedł za skórę obrońcom Zagłębia. Strzelił gola numer 14 w tym sezonie. Co ciekawe, as wrocławskiej drużyny ma patent na rywala zza miedzy. W starciach z sąsiadem z Lubina zdobył w lidze osiem bramek. - Lubię grać przeciwko Zagłębiu - powiedział Erik Exposito, cytowany przez oficjalny portal Śląska. - Derby to zawsze wyjątkowy moment w sezonie. Za każdym razem wywołuje we mnie inne, wyjątkowe wręcz emocje. Cieszę się, że udało się wygrać i utrzymać pozycję lidera - tłumaczył.

Cudowna seria lidera ligi

Śląsk wygrał i przedłużył serię meczów bez porażki. - 16 meczów bez porażki z rzędu, to cudowna rzecz - wyznał Hiszpan, cytowany przez klubowe media. - Wszyscy jesteśmy wielką rodziną. Wspólnie na to zapracowaliśmy - przekonywał Exposito.

