Raków odpadł z Europy, ale i tak przebił Legię. Mistrz Polski nie ma sobie równych

Mistrz Polski zgarnął wielką kasę

Raków w ostatniej kolejce przegrał 0:4 z Atalantą, a to oznaczało, że zajmie czwartą pozycję w grupie Ligi Europy. Gdyby był oczko wyżej, to był dalej grał w pucharach, ale już w Lidze Konferencji. Pod względem finansowym częstochowski klub nieźle zarobił. Przypomnijmy, że najpierw rywalizował w eliminacjach Ligi Mistrzów. Dotarł do IV rundy i z tego tytułu dostał 5 mln euro. Pozostałe pieniądze wywalczył już w Lidze Europy. Awans do fazy grupowej tych rozgrywek to 3,63 mln euro. W grupie uzyskał cztery punkty. Wygrał ze Sturmem i zremisował ze Sportingiem co przełożyło się na 760 tys. euro. Podsumowując: w sumie Raków na grze w europejskich pucharach zarobił 9,39 mln euro.

Rafał Augustyniak był jak skała w starciu z Alkmaar. Obrońca Legii ten występ w Lidze Konferencji zapamięta na długo

Legia daleko za Rakowem

Legia zarobiła dużo mniej. Na występach w Lidze Konferencji wzbogaciła się o ok. 5,565 mln euro. Awans do fazy grupowej Ligi Konferencji: 2,94 mln euro. Cztery wygrane w grupie: 2 mln euro. Premia za drugie miejsce: 325 tys. euro plus bonus za udział w fazie pucharowej: 300 tys. euro. Do tego dostanie jeszcze pieniądze za ranking UEFA z 10 lat. Ponadto wciąż jest w grze i w przypadku kolejnych awansów pula warszawskiej drużyny może jeszcze wzrosnąć.

Będzie S(z)turm Legii w Lidze Konferencji? "Ten zespół jest do pokonania"

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Dalej

Sonda Jak oceniasz pucharową przygodę Rakowa? Zagrał na miarę możliwości i moich oczekiwań Daj pan spokój, szkoda gadać Kompletnie mnie to nie obchodzi