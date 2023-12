Będzie S(z)turm Legii w Lidze Konferencji? "Ten zespół jest do pokonania"

Josue błyszczał z Alkmaar

Przed ostatnią kolejką Legia potrzebowała remisu, aby wywalczyć awans. Jednak gospodarze nie kalkulowali, lecz pokazali wyższość nad Alkmaar po golach strzelonych przez Yuri Ribeiro i Blaża Kramera. Bramki padły po cudownych asystach Josue. Ponadto na początku drugiej połowy to po faulu na nim czerwoną kartkę dostał gracz holenderskiej drużyny. Trener Alkmaar Pascal Jansen także komplementował kapitana Legii. Przyznał po zawodach, że spośród graczy gospodarzy, to właśnie Portugalczyka widziałby w prowadzonym przez siebie zespole.

Tomaszewski chce Sturm i... Ajax

Legia zagra zatem w fazie pucharowej Ligi Konferencji. 18 grudnia o godz. 14 w Nyonie odbędzie się losowanie par 1/16 finału. Warszawski zespół będzie rozstawiony na tym etapie. Będzie mierzył się z klubami, które w Lidze Europy zakończyły rozgrywki grupowe na trzeciej pozycji. Legenda polskiego futbolu Jan Tomaszewski ma swojego faworyta. Jest nim Sturm Graz, z którym rywalizował Raków Częstochowa (0:1 u siebie, 1:0 na wyjeździe). - Chciałbym albo Sturm Graz, żeby ich przejść, a żeby się ładnie pokazać w Europie to Ajax - powiedział nam Jan Tomaszewski przed losowaniem. - Życzę też Legii, żeby trafiła na Ajax. Z tak silnym przeciwnikiem polska drużyna jeszcze w tym roku nie grała. Nic nie mają do stracenia, a jeśli wygrają z Holendrami, to będzie wielki sukces – przekonywał.

Na innych rywalach nic się nie zyska

Tomaszewski docenia awans warszawskiego klubu do fazy pucharowej. - Naprawdę gra Legii układa się jej profesjonalnie – podkreślił. - Grają to, co umieją i wykorzystują to, że mają Josue. Na pewno Sturm jest do pokonania. A pozostałe zespoły? Jak się wygra, to się właściwie nic nie zyska. Natomiast jakby się wygrało z Ajaksem... Uuu to już będzie coś - powtórzył były bramkarz kadry.

Potencjalni rywale Legii w Lidze Konferencji:

Wicemistrz Polski może zagrać z zespołami, które zajęły trzecie miejsce w grupach Ligi Europy: Olympiakos Pireus (Grecja), Ajax Amsterdam (Holandia), Betis Sewilla (Hiszpania), Sturm Graz (Austria), Union Saint-Gilloise (Belgia), Maccabi Hajfa (Izrael), Servette Genewa (Szwajcaria), Molde (Norwegia). Mecze 1/16 finału Ligi Konferencji zaplanowane są na 15 i 22 lutego. Legia zacznie od wyjazdu, a dopiero rewanż rozegra na Łazienkowskiej.

Raków zarobił więcej:

Raków zajął czwarte miejsce w grupie Ligi Europy i odpadł z pucharów. Mistrz Polski w tej edycji zarobił w sumie 9,39 mln euro, z czego 5 mln euro dostał za dotarcie do IV rundy Ligi Mistrzów. Legia na występach w Lidze Konferencji wzbogaciła się o ok. 5,565 mln euro. Awans do fazy grupowej Ligi Konferencji: 2,94 mln euro. Cztery wygrane w grupie: 2 mln euro. Premia za drugie miejsce: 325 tys. euro plus bonus za udział w fazie pucharowej: 300 tys. euro.

