Yuri Ribeiro o awansie, dumie i asystach Josue. Po tych słowach o Legii pokochają go kibice

To właśnie Yuri Ribeiro strzelił pierwszego gola dla Legii. Po dośrodkowaniu Josue skierował z bliska piłkę do siatki Alkmaar. To jego druga bramka w tej edycji europejskich pucharów, a trzecia podczas występów w stołecznym klubie. - Wiedzieliśmy, że będziemy grali z trudnym przeciwnikiem - powiedział Yuri Ribeiro po zawodach, cytowany przez klubowe media. - Jednak zdawaliśmy sobie także sprawę, że przed własnymi kibicami musieliśmy awansować. Chcieliśmy wygrać mimo tego, że remis nam wystarczał. Ale w Legii zawsze grasz o pełną pulę, presja jest tu pozytywna. Pokochałem Legię, a szczególne znaczenie miało dla mnie skandowanie mojego imienia po finale Pucharu Polski. Jestem dumny, że jestem w tym miejscu - podkreślił Portugalczyk.

Ribeiro cieszył się z bramki, ale bohaterem Legii był jego rodak Josue. Kapitan dwa razy cudownymi podaniami obsłużył kolegów, którzy musieli je zamienić na gole. Drugą bramkę zdobył Blaż Kramer. - Asysty Josue? 10/10. Nie może być innej odpowiedzi - dodał Yuri Ribeiro zapytany o podania ze strony rodaka.

