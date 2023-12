Josue o sukcesie w Lidze Konferencji. Kapitan Legii o charakterze, duchu walki i potrzebnym wsparciu

Awans do 1/16 finału

Dwa ciasteczka od Josue

Legia rozegrała bardzo dobre spotkanie. Zagrała bardzo mądrze i dojrzale. Wypunktowała Alkmaar, a główną rolę odegrał Kapitan Josue, który wypracował dwa gole. Najpierw podał do Yuri Ribeiro, który z bliska pokonał bramkarz holenderskiego klubu. W drugiej połowie popisał się za to perfekcyjnym podaniem po którym Blaż Kramer dobił rywali. A wcześniej to właśnie po faulu na Portugalczyku sędzia pokazał piłkarzowi Alkmaar czerwoną kartkę.

Rafał Augustyniak odpiera zarzuty graczy Alkmaar. Holendrzy nie mogli pogodzić się z porażką [WIDEO]

Nie byliśmy najgorsi, nie byliśmy najlepsi

Josue odniósł się w mediach społecznościowych do sukcesu stołecznego klubu w Lidze Konferencji. Kapitan mówi o charakterze, duchu walki i potrzebnym wsparciu kibiców w niedzielnym meczu z Cracovią w ekstraklasie. Przywołał spotkanie ligowe z ŁKS (1:1) po którym na warszawskich piłkarzy spadła krytyka. "W niedzielę nie byliśmy najgorszymi graczami, tak jak wczoraj nie byllśmy najlepszymi. Ale pokazaliśmy charakter i ducha walki, że może dużo zrobić. Zawsze potrzebujemy waszego wsparcia, w dobrych momentach i dużo więcej w złych. To jest Legia! Razem. Niedziela na Ł3" - napisał Josue na platformie X.

Kosta Runjaić po sukcesie w Lidze Konferencji. Trener Legii mówi o emocjach, jakości Alkmaar, radości kibiców. Wskazał kluczowe momenty

On Sunday we weren't the worst players, just like after yesterday we weren't the best, but we showed character and fighting spirit and that we can do a lot, we always need your support, in good times, and much more in bad times, this is LEGIA!!❤️🤍💚Togetherness!! Sunday on Ł3 pic.twitter.com/N61rBtUBsx— Josue Pesqueira (@josuepesqueira7) December 15, 2023

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Dalej