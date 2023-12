Tyle zarobiła Legia w Lidze Konferencji. Księgowy wicemistrza Polski zaciera ręce, wielki zysk!

Nie zmarnowali szansy na awans

Przed ostatnią kolejką Legia zajmowała drugie miejsce w tabeli. Na czele była Aston Villa. Stołeczny klub tracił do angielskiego zespołu trzy punkty. Potrzebował remisu z Alkmaar, aby zapewnić sobie przepustkę do 1/16 finału. Wicemistrz Polski nie zaprzepaścił szansy. Wygrał u siebie 2:0 z holenderskim klubem. Liderem gospodarzy był Josue. Kapitan wprawdzie nie strzelił gola, ale za to popisał się dwoma perfekcyjnymi asystami. W pierwszej połowie z jego podania skorzystał Yuri Ribeiro, a o przerwie rezerwowy Blaż Kramer. Na początku to właśnie po faulu na Portugalczyku sędzia pokazał czerwoną kartkę dla gracza rywali.

Cztery wygrane, 2 mln euro zysku

Wygrana z Alkmaar oznacza, że Legia zakończyła fazę grupową na drugiej pozycji za Aston Villą i na wiosnę zagra w 1/16 finału. Warszawski zespół w grupie zanotował cztery wygrane. Za każdą UEFA płaci 0,5 mln euro czyli w sumie na tym do kasy wpłynie 2 mln euro. Ale to nie koniec gratyfikacji. Za drugą pozycję dochodzi bonus w wysokości 325 tys. euro oraz 300 tys. euro za znalezienie się w fazie pucharowej.

Duży przypływ gotówki

Podsumowując: Legia na grupie i wyjściu z niej zgarnęła 2,65 mln euro. A do tego jeszcze należy doliczyć 2,94 mln premii na starcie za zakwalifikowanie się do fazy grupowej. Czyli łączny zarobek to 5,59 mln euro. Oczywiście kolejne promocje będą oznaczały kolejny przypływ gotówki do klubowej kasy. Dotarcie do 1/8 finału to zastrzyk kolejnych 300 tys. euro.

