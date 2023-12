Reprezentant Polski wraca na boisko po karze za doping. Może zagrać już w ten weekend

Minęło już ponad siedem miesięcy od dnia, kiedy władze UEFA oraz poznański klub poinformowali o pozytywnym wyniku badania antydopingowego Bartosza Salamona. W jego organizmie wykryto obecność chlortalidonu. To substancja stosowana w leczeniu nadciśnienia i nie przynosi żadnej korzyści w rozumieniu poprawy zdolności wysiłkowych zawodnika. 11 dni później UEFA zawiesiła piłkarza początkowo na trzy miesiące, potem na czas nieokreślony.

Zawodnik nie mógł brać udziału w zajęciach z zespołem, przygotowywał się więc indywidualnie. 24 listopada UEFA ogłosiła ostateczny werdykt – osiem miesięcy dyskwalifikacji z zaliczeniem już wcześniejszego okresu zawieszenia. To oznaczało, że w środę 13 grudnia karencja minęła. Były reprezentant Polski wcześniej natomiast już otrzymał zgodę na treningi z zespołem.

Jest w lepszej formie niż wiosną

Wydawało się, że powrót Salamona na boiska ekstraklasy nastąpi jednak dopiero w przyszłym roku. Tymczasem trener Lecha John van den Brom oznajmił, że zabiera piłkarza do Radomia.

– Bartek jest gotowy do gry. Na ile minut? Sam nie wiem. Zrobił na mnie ogromne wrażenie na treningach, a przecież jest dopiero z nami od dwóch tygodni – oznajmił van den Brom. – To jest zupełnie inny powrót do grania, niż po kontuzji. On był w formie cały czas. Fizycznie wygląda znakomicie, robiliśmy testy i wyniki były lepsze od tych, jakie miał w kwietniu, gdy jeszcze grał.