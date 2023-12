Rafał Augustyniak był najlepszy w Legii? "Ma właściwą osobowość i podejście"

Yuri Ribeiro o awansie, dumie i asystach Josue. Po tych słowach o Legii pokochają go kibice

Legia zagrała dojrzale

Gospodarze dwa razy wymanewrowali obronę Alkmaar. Najpierw zrobił to Yuri Ribeiro, a w drugiej połowie Blaż Kramer. W obu przypadkach asystował Josue, który przyczynił się do osłabienia rywala. To po faulu na kapitanie arbiter pokazał graczowi holenderskiego klubu czerwoną kartkę na początku drugiej połowy. - Rozegraliśmy bardzo dojrzałe spotkanie - powiedział trener Kosta Runjaić podczas konferencji prasowej, cytowany przez klubowe media. - Przeciwstawiliśmy się rywalowi dobrą defensywą. Musieliśmy dać z siebie wszystko. W przeciwnym razie nie mielibyśmy szans. Dobrze znaliśmy rywala. wiedzieliśmy, jak mamy zagrać. Najważniejsze było zachowanie czystego konta i wyczekanie swoich szans - stwierdził szkoleniowiec.

Tyle zarobiła Legia w Lidze Konferencji. Księgowy wicemistrza Polski zaciera ręce, wielki zysk!

Augustyniak unikał błędów

Legia zagrała bardzo mądrze i uważnie w obronie, w której liderem był Rafał Augustyniak. - To był generalnie świetny występ wszystkich zawodników, także zmienników - tłumaczył trener Runjaić. - Rafał Augustyniak rozegrał bardzo dobre spotkanie. On ma właściwą osobowość i podejście. Do tego unikał błędów. Powinniśmy oczekiwać od niego właśnie takich występów - podkreślił szkoleniowiec warszawskiego klubu.

Oto ojciec zwycięstwa Legii Warszawa. Josue posyłał ciasteczka, koledzy korzystali

