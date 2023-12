i Autor: Cyfrasport Josue, kapitan Legii Warszawa

Brawo Legia!

Oto ojciec zwycięstwa Legii Warszawa. Josue posyłał ciasteczka, koledzy korzystali

To był mecz, po którym ręce same składały się do oklasków. Legia Warszawa pokonała AZ Alkmaar 2:0 w ostatnim meczu fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Po ostatnim gwizdku trybuny oszalały, bo „Wojskowi” zapewnili sobie tym zwycięstwem awans do fazy pucharowej, która zostanie rozegrana na wiosnę.