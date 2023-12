i Autor: Cyfrasport Josue, kapitan Legii Warszawa

Wicemistrz Polski pod ścianą

Nigdy nie był mistrzem, a tytuł to jego marzenie. Kapitan Josue rozrusza uśpioną Legię?

Wprawdzie występował w wielu klubach, ale nigdy w karierze nie był mistrzem. Tego trofeum najbardziej mu brakuje w cv. To dlatego pomocnik Josue (33 l.) zdecydował się przedłużyć umowę z Legią, bo chce zrealizować to marzenie. Warszawski klub był głównym kandydatem do korony, aby ostatnio dostał zadyszki i gubi punkty. Czy kapitan weźmie sprawy w swoje ręce i obudzi stołeczny zespół w meczu z Cracovią w 19. kolejce?