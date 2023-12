Erik Exposito zostanie w Śląsku? Dyrektor sportowy lidera ekstraklasy o negocjacjach z gwiazdą ligi

Dwóch piłkarzy, jedna agencja menedżerska

Exposito jest kapitanem Śląska, który przewodzi w ekstraklasie. Hiszpan ma wyjątkową rundę, bo strzelił 13 goli i prowadzi w wyścigu po koronę króla strzelców. W czerwcu kończy się jego umowa z wrocławskim klubem. Na jakim etapie są rozmowy w tej sprawie? W podobnej sytuacji jest Nahuel Leiva. Co ciekawe, piłkarzy reprezentuje ta sama agencja menedżerska.

Śląsk ma swoje limity i nie będzie szaleć

- Oczywiście rozmawiamy z Erikiem, jak i Nahuelem - powiedział David Balda, dyrektor sportowy Śląska w rozmowie z Canal+ Sport w programie Liga+. - To ten sam menedżer. Negocjujemy obu zawodników. Nie wiem, czy się uda, czy się nie uda. Każdy mnie oto pyta, co tydzień. To nie jest tak, że nic nie robię. Po prostu ta oferta jest coraz większa i większa. Oczywiście mamy swoje limity, więc nie będziemy szaleć, bo w końcu są to pieniądze naszych podatników we Wrocławiu. Trzeba uważać i rozsądnie zainwestować pieniądze. ale na teraz nie jesteśmy ani bliżej, ani dalej - podsumował negocjacje przedstawiciel Śląska w rozmowie z Canal+ Sport.

