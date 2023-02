Co ze zdrowiem piłkarza Polonii Warszawa? Maciej Radaszkiewicz zabrał głos, zapowiada powrót

Nie powiedział jeszcze ostatniego słowa

Radaszkiewicz do drugoligowca trafił na początku lutego. Podpisał umowę na 1,5 roku. Piłkarz za pośrednictwem mediów społecznościowych podziękował za wsparcie, które dostał w ostatnich dniach. - Chciałbym podziękować za wszystkie wiadomości które od was dostałem - zaczął swój wpis Radaszkiewicz. - Za troskę, wsparcie i współczucie. To mogło przydarzyć się każdemu, trafiło na mnie ale jestem silnym skur... i wrócę silniejszy. Dbajcie o siebie i swoich bliskich, kochajcie się, wspierajcie. Bez względu na wszystko walczcie o swoje marzenia. Ja nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa. Nie poddawajcie się nigdy. Do zobaczenia na boisku! - napisał napastnik Polonii.

Polonia celuje w awans na zaplecze ekstraklasy

W przyszłym tygodniu wznawia rozgrywki 2. liga. Polonia zmierzy się na wyjeździe ze Stomilem Olsztyn (26.02) w 20. kolejce. Czarne koszule celują w awans na zaplecze ekstraklasy. Po rundzie jesiennej zajmują trzecie miejsce, które premiowane jest grą w barażach. Do prowadzącej Kotwicy Kołobrzeg tracą cztery punkty, a do wicelidera KKS Kalisz - trzy oczka. Czy na koniec sezonu na Konwiktorskiej będą się cieszyć z promocji do pierwszej ligi?