Cristiano Ronaldo zaczął mówić o zakończeniu kariery w swoje urodziny! Długo nad tym myślał, poważne wnioski

Powiedzieć, że Cristiano Ronaldo zapisał się złotymi zgłoskami w historii piłki nożnej, to jakby nie powiedzieć o Portugalczyku nic. Za życia stał się on jedną z największych i niepodważalnych ikon futbolu, do spółki z Leo Messim podnosząc poprzeczkę na niewyobrażalny do tej pory poziom. Portugalczyk nawet pomimo schyłku swojej kariery nadal wymaga od ciebie niezwykle wiele, chociażby występując w reprezentacji narodowej i dalej będąc jedną z najważniejszych postaci w kadrze. Ronaldo zdaje sobie jednak sprawę z tego, że nie może w nieskończoność odkładać decyzji o zakończeniu swojej sportowej kariery i w dniu 40. urodzin postanowił wyznać, cytowany przez dziennik "Marca", że ta chwila nadejdzie już niedługo, ale jeszcze nie teraz.

- To już nie to samo gdy miałem 20 lub 30 lat, ale nadal czuję pasję i dobrze się bawię. Strzelanie goli i robienie różnicy w wieku 40 lat to coś, o czym nigdy nie myślałem, ale to bardzo miłe wyzwanie. - wyznał "CR7" na łamach hiszpańskich mediów.

W ostatnim czasie pojawiło się wiele plotek mówiących o tym, że Portugalczyk chciałby wrócić do Europy i spróbować swoich sił raz jeszcze w klubie ze światowego topu. Wiele wskazuje na to, że sam zainteresowany daje sobie czas na taki ruch, bowiem doprecyzował, że obecnie jeszcze nie ma zamiaru zawieszać butów na kołku. - Wiem, że to skończy się za rok, dwa, a może trzy. Teraz mnie to nie obchodzi - dodał stanowczo Portugalczyk wysyłając jasny sygnał, że nie ma obecnie zamiaru mówić "pas".

Umowa Portugalczyka z saudyjskim Al-Nassr obowiązuje do końca czerwca 2025 roku i być może postanowi on wrócić do Europy. Tylko w obecnym sezonie strzelił on 25 bramek w 23. meczach swojej drużyny we wszystkich rozgrywkach, dorzucając do tego 4 asysty. Łącznie w Al-Nassr strzelił 81 bramek i zaliczył 19 asyst w 89. występach.